Turner des TV Hilpoltstein feiern in Berlin

HILPOLTSTEIN - Unter dem Motto "Wie bunt ist das denn!" ist am Samstag das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin zu Ende gegangen. Dass Berlin eine bunte, lebendige Weltstadt ist, konnten unter den 80 000 Besuchern auch 44 Teilnehmer vom TV Hilpoltstein erleben.

Die Erwachsenenmannschaft des TV Hilpoltstein in Turn-Pose vor dem Eingang der Messe Berlin. 44 Hilpoltsteiner waren zum Internationalen Deutschen Turnfest gefahren. Foto: privat



Drei Mannschaften unterschiedlicher Altersklassen starteten im Turnergruppen-Wettstreit. In den Disziplinen Turnen, Tanzen, Singen, Staffellauf und Medizinballweitwurf bewiesen die Damen ihre Vielseitigkeit. Sie belegten bei der Gruppenmeisterschaft der Senioren den siebten, bei der Gruppenmeisterschaft der Jugend den 17. und im Gruppenwettkampf der Erwachsenen den 34. Platz.

"17. Platz von allen Gruppen in ganz Deutschland ist schon erfolgreich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Als wir unseren Tanz gezeigt haben, hat die Halle getobt", sagt Anna Hiebinger aus der Jugendgruppe, die zum ersten Mal beim Deutschen Turnfest dabei sein durfte. "Es war eine lustige Woche, zusammen mit der Mannschaft, und vielen Erlebnissen, über die wir immer wieder lachen werden", fügt Hiebinger hinzu, die so manchmal ein Problem mit "der großen Stadt" hatte.

Medley kommt wieder gut an

Die Seniorenmannschaft, deren Paradedisziplin seit Jahren das Singen ist, erhielt auch diesmal für ihr Michael-Jackson-Medley die Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Einige Einzelwettkämpfer starteten im Wahlwettkampf, der aus vier individuell wählbaren Disziplinen besteht. Elke Stöhr erreichte einen hervorragenden zehnten, Manuela Baumann den 13. Platz. Klaus Stöhr wurde 16., Georg Gruber 18., Phillip Stöhr 36., Matthias Baumann 43., Simon Stöhr 62. und David Emmering 72. in der jeweiligen Altersklasse.

"Der Wettkampf war anstrengend, weil die Austragungsstätten so weit auseinander waren, aber es waren sehr gute Anlagen und es hat trotzdem Spaß gemacht", sagte Simon Stöhr, der seinen Wettkampf hauptsächlich mit Leichtathletik bestritt.

Viel erlebt

Neben den Wettkämpfen gab es in Berlin viel zu erleben: Mitmach-Aktionen, deutsche Meisterschaften der Kunstturner, eine Stadiongala oder ein "Bayerischer Abend". Viele nutzten diese Veranstaltungen, um neue Ideen und Inspiration zu finden. "Ein deutsches Turnfest ist immer eine Reise wert – ganz besonders natürlich in Berlin", sagt die Vereinsvorsitzende Elke Stöhr, die heuer ihr achtes Deutsches Turnfest besuchte — dieses findet im vierjährigen Rhythmus statt.

Es blieb auch Zeit, um alte Bekannte wieder zu treffen, für eine Sightseeingtour, eine Spreefahrt, eine echte Berliner Currywurst und ein paar unbeschwerte Stunden im Stadtteil Köpenick, wo der TV Hilpoltstein in einer Grundschule für eine Woche Quartier bezogen hatte.

Am Ende waren sich alle einig: "Es war eine wunderschöne Woche. Wir kommen wieder" — und zwar 2021 nach Leipzig, wo das nächste deutsche Turnfest stattfindet. Melanie Löschinger aus der Seniorenmannschaft ergänzte ihren neuen Leitspruch: "Turne, turne, turne – von der Wiege bis zur Urne!