TV Büchenbach ehrt die besten Leichtathleten

Maximilian Gräfensteiner ragte heraus: Fünfmal in deutschen Top 8 platziert - vor 2 Stunden

BÜCHENBACH - Mit einer weihnachtlichen Turnstunde haben die Leichtathleten des TV Büchenbach das Sportjahr 2016 beendet. In der Büchenbacher Schulturnhalle fanden sich rund 60 junge Sportler ein - dabei wurden die erfolgreichsten Sportler geehrt.

Abteilungsleiterin Elvira Müller (Mitte) zeichnete die erfolgreichsten Athleten des TV Büchenbach aus und überreichte ihnen auf der Weihnachtsfeier die verdienten Pokale. Foto: privat



Als erfolgreichste Athleten des Jahres 2016 zeichnete Abteilungsleiterin Elvira Müller folgende Kinder mit einem Pokal aus: Niklas Hellein (M 6), David Arnold (M 7), Jonas Besser (M 8), Lukas Vogelmann (M 9), Luis Bittner (M 10), Maximilian Gräfensteiner (ebenfalls M 10), Tobias Hörndler (M 12), Sebastian Hechtel (M 13), Tobias Goeckel (M 15), Tim Klahre (MJU 18), Simon Epner (MJU 20) und Michelle Hörndler (W 6), Mathilda Weinhardt (W 7), Magdalena Gräfensteiner (W 8), Alina Bachmayer (W9), Anna Hink (W 10), Annika Bub (W 12), Vanessa Müller (W 13), Johanna Mätzold (W13), Carolin Mätzold (WJU 20), Stephanie Müller (WJU 20) sowie Jasmin Ackermann (Frauen).

Herausragender Sportler war im abgelaufenen Sportjahr der zehnjährige Maximilian Gräfensteiner. Der trainingsfleißige Schüler verlor keinen einzigen Mehrkampf und konnte sich auch in der Deutschen Bestenliste der Schüler hervorragend positionieren. Gleich fünfmal platzierte er sich unter den Top Acht in Deutschland: Hervorragender Zweiter im Speerwurf mit 23,44m und im Diskuswurf mit 16,21m, Dritter im Vierkampf mit 1447 Punkten, Fünfter im Kugelstoßen sowie Achter im Dreikampf mit 1101 Punkten. Hier wächst ein großes Talent in den TV-Reihen heran.

Ein großes Lob ging an die Trainer Peter und Elisabeth Rehlinger, Ilse Müller, Louisa Schoplocher, Horst Epner, Doris Lang, Elli Müller, Ludwig Krug sowie den FSJ-ler Sebastian, die Woche für Woche versuchen, den Kindern Spaß an der Leichtathletik zu vermitteln. Auch die Eltern sind sehr dankbar für das Engagement der Übungsleiter und überreichten ein Geschenk für ihren Einsatz.

Ein großer Dank ging auch an alle Helfer, die dafür sorgen, dass die Veranstaltungen des TV Büchenbach (zwei Waldläufe, ein Hallensportfest, ein Schülermehrkampf) so gut über die Bühne gehen. Am Sonntag, 12. Februar, geht es mit den Kreiswaldlaufmeisterschaften weiter.