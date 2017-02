TV-Express gegen Darius Kabaczinski

Tischtennis: Pole im Trikot des TSV Stein knöpft den Hilpoltsteinern auf dem Weg in die Oberliga drei Punkte ab - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Hilpoltsteiner Tischtennisspieler rasen in der Herren-Bayernliga weiterhin von Erfolg zu Erfolg: An heimischen Platten wurde der langjährige Oberliga- und Regionalligist TSV Stein mit 9:3 aus der Stadthalle gefegt.

Jaka Golavsek in Bedrängnis: Der polnische Ex-Profi Darius Tomasz Kabaczinski versorgte die Zuschauer des TV Hilpoltstein mit Bildern, die Seltenheitswert haben. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Statt 9:3 könnte man das Ergebnis auch mit "9:Kabaczinski" betiteln, war es doch der polnische Ex-Profi, der mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg an der Seite von Ghennadi Mazur dafür sorgte, dass es für Stein nicht die Höchststrafe setzte.

Der polnisch-weißrussischen Paarung begegneten Hörmann/Wechsler mit zu wenig Mut, zu vielen Eigenfehlern und zu zögerlichem Aufschlagspiel, sodass die beiden Hilpoltsteiner verdient mit 1:3 unterlegen waren.

Derweil ließen ihre Mannschaftskameraden Hamie/Golavsek den beiden jungen Matuka und Lechner in drei Durchgängen ganze fünf Punkte. Eng und äußerst kurzweilig verlief das Dreierdoppel, das schließlich Hegenberger/Mahroum in vier knappen Sätzen gegen Mazur/Sipowicz entschied.

Im vorderen Paarkreuz trafen die drei wohl besten Akteure der Bayernliga aufeinander. Dass der Pole Darius Tomasz Kabaczinski dabei gleich beide Hilpoltsteiner Topcracks bezwingen würde, das hätten sicher nur die wenigsten vorausgesagt. Der ruhige und stets hoch professionelle Slowene Jaka Golavsek hat schon häufiger gegen den brachial auf den Ball einschlagenden Kabaczinski verloren und musste ihm auch diesmal nach fünf Sätzen gratulieren. Dennoch war Golavsek diesmal wesentlich näher dran als bei seiner glatten Hinrundenniederlage.

Von dem mit einem großen Kämpferherz ausgestatteten Libanesen Mohammad Hamie hatte der routinierte Vorhandspezialist derweil noch eine kostenlose Lehrstunde in der Steiner Halle erhalten (0:3). Diesmal lief die Begegnung anders herum. Der erfahrenere Gästeakteur behielt in fünf dramatischen Sätzen die Oberhand. Bayernligatischtennis der Extraklasse haben alle drei Akteure gezeigt. Nicht ganz mithalten konnte da der Kroate Toni Matuka, dem zwar gegen Hamie ein Satzgewinn und einige tolle Ballwechsel gelangen, der aber letztlich beiden TV-Spitzenleuten deutlich unterlegen war.

Einseitige Duelle

Fast alle Duelle in der Mitte sowie hinten verliefen derweil recht einseitig: Zunächst hielt Hannes Hörmann den normalerweise hinten auflaufenden Ilja Mazur in drei glatten Sätzen nieder, ebenso mit 3:0 endete die Begegnung vom zweiten Youngster Sebastian Hegenberger gegen Ghennadi Mazur.

Andreas Wechsler hatte nur im dritten Satz etwas Mühe mit dem im Doppel so überzeugenden Jugendspieler Patrick Sipowicz, letztlich reichte es für diesen aber ebenso wenig für einen Satzgewinn wie für den etatmäßig in der zweiten Kreisliga aktiven Christoph Lechner gegen Tarik Mahroum. Den Sack zumachen durfte Hannes Hörmann, der den stets unberechenbaren Ghennadi Mazur mit 3:1 in die Schranken wies.

Nach einem Wochenende Spielpause wartet als nächstes der Tabellenletzte Kümmersbruck auf die Burgherren, die auch in der Oberpfalz ihre weiße Weste behalten wollen.

TV Hilpoltstein II – TSV Stein 9:3. Mohamad Amad Ismail Hamie/Jaka Golavsek – Toni Matuka/Christoph Lechner 11:1, 11:2, 11:2; Hannes Hörmann/Andreas Wechsler – Darius Tomasz Kabacinski/Ghennadi Mazur 6:11, 5:11, 11:8, 5:11; Sebastian Hegenberge/Tarik Mahroum – Ilja Mazur/ Patrick Sipowicz 11:7, 10:12, 11:9, 12:10; Ismail Hamie – Matuka 11:5, 5:11, 11:8, 11:7; Golavsek – Kabacinski 11:9, 7:11, 8:11, 11:8, 2:11; Hörmann – Ilja Mazur 11:3, 11:5, 11:6; Hegenberger – Ghennadi Mazur 11:8, 11:9, 11:8; Mahroum – Lechner 11:6, 11:5, 11:3; Wechsler – Sipowicz 11:5, 11:6, 12:10; Ismail Hamie – Kabacinski 7:11, 7:11, 11:3, 11:8, 7:11; Golavsek – Matuka 11:5, 11:4, 11:4; Hörmann – Ghennadi Mazur 8:11, 11:8, 11:7, 11:9.

mu