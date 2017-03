TV hält auch mit neuer Nummer Eins den Aufstiegskurs

Tischtennis, Bayernliga Nord: Hilpoltstein gewinnt 9:3 gegen Altdorf - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Weste der Hilpoltsteiner Bayernliga-Tischtennisspieler bleibt auch nach 15 von 18 Saisonspielen blütenweiß: Nach nicht einmal zweieinhalb Stunden Spielzeit wurde am Samstagnachmittag der TV Altdorf mit 9:3 bezwungen – das Spiel war wegen der Fußball-Hallenstadtmeisterschaft der Senioren kurzfristig in die Halle der Realschule verlegt worden.

Hilpoltsteins Jaka Golavsek überzeugte auch an der Spitzenposition und holte alle Punkte für den TV. Der braucht nur noch einen Sieg, um die Meisterschaft endgültig klarzumachen. © Salvatore Giurdanella



Hilpoltsteins Jaka Golavsek überzeugte auch an der Spitzenposition und holte alle Punkte für den TV. Der braucht nur noch einen Sieg, um die Meisterschaft endgültig klarzumachen. Foto: Salvatore Giurdanella



Am Ende kam den Burgherren zwar entgegen, dass die mittelfränkischen Gäste ohne ihren tschechischen Frontmann Petr Maly nach Hilpoltstein gekommen waren. Dennoch war es sehr erfreulich zu sehen, dass man auch im Spiel eins nach Mohamad Hamie sehr stabil zu sein scheint. Sein libanesischer Landsmann Mohammed Bannout feierte derweil ein äußerst gelungenes Debüt im Hilpoltsteiner Trikot und blieb sowohl im Einzel als auch im Doppel ohne Satzverlust.

Zu Beginn des Spiels hatten Golavsek/Hörmann keine Mühe mit Lang/Rust und besiegten diese ebenso glatt mit 3:0 wie im Dreierdoppel Bannout/Mahroum die junge Gästepaarung Koslowsky/Geist. Mit dem gleichen Resultat hatten zuvor Hegenberger/Wechsler relativ chancenlos gegen Spille/Kirner verloren.

Hörmann geschwächt

In den Einzeln waren alle insbesondere gespannt auf die ersten Auftritte von Ausnahmetalent Hannes Hörmann im vorderen Paarkreuz. Der Schüler hatte jedoch über Nacht Fieber und starken Husten bekommen und war so sichtlich geschwächt in die Duelle mit Daniel Spille und Steffen Kirner gegangen. Gegen letzteren hatte er im Finale der Bezirksmeisterschaft vor Kurzem noch 4:0 triumphiert, diesmal musste er seinem Kontrahenten aber nach verspielter 2:0-Führung noch zum Sieg gratulieren.

Gegen den athletisch wie kämpferisch starken Daniel Spille hätte er ohnehin alle seine Fähigkeiten abrufen müssen, um eine Siegchance zu haben – so unterlag er einem konzentrierten Gegner leistungsgerecht mit 1:3.

Wesentlich fitter ins Spiel gegangen war der neue Frontmann Jaka Golavsek, der wie immer konzentriert auftrat und sowohl Kirner als auch Spille in zwei äußerst kurzweiligen Duellen jeweils mit 3:1 niederhalten konnte. Ebenfalls zweimal erfolgreich war der prima aufgelegte und mental wie im Defensivspiel äußerst stabil wirkende Youngster Sebastian Hegenberger.

Gegen den zuletzt besten Altdorfer Torsten Rust — bislang mit sensationeller Rückrunde — siegte er knapp, aber nie gefährdet mit 3:0. Ganz stark war auch seine zweite Leistung gegen Torsten Lang, der an guten Tagen jeden in der Mitte bezwingen kann. Nach einem sehenswerten Spiel gewann das zweite Hilpoltsteiner Ausnahmetalent 11:5 im letzten Satz. Dieser Sieg war auch gleichbedeutend mit dem Endstand, sodass die Freude beim jungen Hilpoltsteiner doppelt groß ausfiel.

Weitere Punkte in Sicht

Sein neuer Paarkreuzkollege Mohammed Bannout hatte zuvor einen erstklassigen Einstand gegeben und mit einem bemerkenswert deutlichen 3:0 Lang in Schach gehalten. Hier haben die Hilpoltsteiner große Hoffnung, dass der sympathische Libanese noch einige Punkte für den TV holen kann. Einseitig verliefen derweil die beiden Begegnungen hinten – hier war Altdorf mit zwei Ersatzleuten aus der Bezirksliga angetreten. Weder Tarik Mahroum (gegen Geist) noch Andreas Wechsler (gegen Koslowsky) hatten nennenswerte Mühe mit ihren jungen Kontrahenten.

Beinahe sicher durch

Der TV hat im nun in 15 Spielen noch nicht einen Punkt abgegeben. Da Etwashausen das Verfolgerduell gegen den TTC Tiefenlauter gewann, kann nur der momentan Drittplatzierte, der drei Partien weniger gespielt hat, Hilpoltstein noch gefährlich werden. Ein Sieg aus den letzten drei Begegnungen reicht dem TV jedoch um als Meister in die Oberliga aufzusteigen. Der TV trifft am 18. März auswärts auf Etwashausen.

TV Hilpoltstein II - TV Altdorf 9:3. Jaka Golavsek/Hannes Hörmann - Thorsten Lang/Thorsten Rust 11:4, 12:10, 11:7; Sebastian Hegenberger/Andreas Wechsler - Daniel Spille/Steffen Kirner 8:11, 7:11, 4:11; Mohamed Bannout/Tarik Mahroum - Maximilian Koslowsky/David Geist 11:9, 11:7, 11:7; Golavsek - Kirner 11:9, 11:4, 5:11, 11:7; Hörmann - Spille 14:12, 5:11, 9:11, 5:11; Hegenberger - Rust 11:9, 12:10, 11:4; Bannout - Lang 11:7, 11:4, 11:8; Mahroum - Geist 11:2, 11:6, 11:7; Wechsler - Kolslowsky 11:8, 11:5, 13:11, Golavsek - Spille 11:8, 11:6, 5:11, 11:3; Hörmann - Kirner 11:9, 11:8, 12:14, 11:13, 6:11; Hegenberger - Lang 11:7, 8:11, 11:9, 11:13, 11:5.

mu

Mail an die Redaktion