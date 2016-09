TV Hilpoltstein freut sich auf einen Lieblingsgegner

HILPOLTSTEIN - Der Auftakt im Pokal war sensationell. Doch schaffen die Hilpoltsteiner Tischtennis-Cracks im ersten Punktspiel der neuen Saison wieder eine dicke Überraschung? Die Hilpoltsteiner Anhänger können es an diesem Sonntag ab 14 Uhr (Begrüßung 13.45 Uhr) in der Stadthalle live miterleben. Mit dem TTC Fortuna Passau kommt einer der großen Titel-Favoriten zur Bundesliga-Premiere in die Burgstadt.

Noch einmal so jubeln: Alexander Flemming (vorne) feierte im Frühjahr mit seinem Team einen 6:4-Heimsieg gegen den „befreundeten Rivalen“ aus Passau — und einen Zuschauerrekord. © Foto: Salvatore Giurdanella



Am vergangenen Sonntag bei der DTTB-Pokal-Vorrunde haben Alexander Flemming und Co gezeigt, dass im Sport Wille und Kampfgeist Berge versetzen können. Der Sieg gegen den viel höher eingeschätzten TSV Bad Königshofen erinnerte an die vergangene Saison, als der TV Hilpoltstein zur Verblüffung aller Experten am Ende nicht in der Nähe eines Abstiegsplatzes landete, sondern auf dem dritten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Meister. Und der hieß: Bad Königshofen.

Beide im Pokal erfolgreich

Die Pokal-Ergebnisse sagen schon etwas über die Form der Akteure aus. Und da zeigte sich die Hilpoltsteiner Drei — Dennis Dickhardt blieb verletzt auf der Bank — mindestens ebenso gut gerüstet wie die Fortuna, die das Glück in ihrem Namen ausnutzte und sich ebenfalls knapp für das Achtelfinale qualifizierte.

Beste Voraussetzungen also für einen Tischtennis-Krimi der besonderen Art. Das bayerische Derby gleich zu Beginn der Saison und auch noch in den Ferien lässt trotz des unglücklichen Termins keinen Tischtennis-Fan kalt. Viele erinnern sich an die vergangene Saison, als der TV Hilpoltstein zum ersten Mal seit elf Jahren Bundesliga beide Begegnungen gegen den Passau, „befreundeten Rivalen“ aus Niederbayern, gewann. Zum 6:4Heimsieg am 14. Februar 2016 kamen 540 Zuschauer — ein sagenhafter Vereinsrekord, der den TV Hilpoltstein erneut zum Zuschauer-König der 2. Bundesliga machte.

Die Hilpoltsteiner gehen in unveränderter Aufstellung in dieses spannende Rennen. Alexander Flemming (2368 Q-TTR-Leistungspunkte), Petr David (2355), Nico Christ (2265) und Dennis Dickhardt (2251) bilden, wie berichtet, das gleiche verschworene Team wie in der vergangenen Saison.

Passau hat sich deutlich verstärkt. Tamas Lakatos (2419) war der beste Spieler der Rückrunde, nun geht der ungarische Nationalspieler, den man aus Saarbrücken losgeeist hat, als die Passauer Nummer eins an die Tische. Er ersetzt den altgedienten Tschechen Tomas Sadilek, die bisherige Nummer vier. Der international erfolgreiche Kroate Frane Kojic (2376) schlägt künftig als Nummer zwei auf, so dass der hochtalentierte Franzose Can Akkuzu (2386) ins hintere Paarkreuz rückt und dort der beste Spieler sein dürfte. Mit dem erfahrenen Tschechen Frantisek Krcil (2269) liegt man in der virtuellen Q-TTR-Tabelle vor der Saison klar auf dem ersten Platz.

Kampfansage des Kapitäns

Doch die Wahrheit liegt wie beim Fußball auf dem Platz. „Favoriten sind dazu da, um gestürzt zu werden“, gibt sich Hilpoltsteins Kapitän Flemming betont optimistisch, während Abteilungsleiter Robert Nachtrab eher tief stapelt: „Ich würde mich über den Klassenerhalt, gute Spiele, viele Zuschauer und tolle Stimmung in der Halle sehr freuen.“

Wer weiß: Vielleicht entwickelt sich der TV Hilpoltstein wieder zu einer Wundertüte. Zum Auftakt bietet er seinen Anhängern schon vor dem Spiel einige Überraschungen: Die VIP-Karte ist im Vorverkauf 20 Prozent günstiger, das neue, kostenlose Saisonheft enthält auf 68 Seiten viele aktuelle Informationen, auch ein neuer Fan-Schal ist da. Einem prickelnden Punktspiel-Auftakt steht also nichts im Wege. Wer noch im Urlaub ist, kann das Spiel unter www.tvhiptt.de im Liveticker verfolgen.

