TV Hilpoltstein knüpft nahtlos an Hinrunde an

Tischtennis, Bayernliga: TV besiegt Effeltricher Reserve mit 9:3 - vor 28 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die zweite Mannschaft des TV Hilpoltstein ist mit einem ungefährdeten 9:3 gegen die ersatzgeschwächten Gäste von der SpVgg Effeltrich II erfolgreich in die Rückrunde gestartet.

Jaka Golavsek hat wieder einmal alle Punkte für den TV Hilpoltstein geholt. Seine Mannschaft gewann gegen ersatzgeschwächte Effeltricher ungefährdet 9:3. © Archivfoto: Salvatore Giurdanella



Dass es eine recht einseitige Partie werden könnte, dafür hatten vor Spielbeginn zwei Faktoren gesprochen: Mitte der Woche hatte Frontmann Mohammad Hamie sein neues Visum erhalten und konnte so am Donnerstagvormittag am Münchener Flughafen abgeholt werden. Dies hatte Hilpoltsteins Siegchancen naturgemäß enorm verbessert. Und die Augen beim TV wurden groß, als die Oberfranken in die Stadthalle einmarschierten: Bei Effeltrich fehlten gleich vier Stammspieler.

So wurde es bestenfalls in den Eingangsdoppeln interessant und spannend: Die wieder einmal gemeinsam aufgebotene Top-Paarung Hamie/ Jaka Golavsek hatte hier keine Mühe beim glatten 3:0 gegen Michael Bentz und Jörg Heindl.

Nicht nötig war am Nebentisch die relativ glatte 0:3-Niederlage von Hannes Hörmann und Andreas Wechsler gegen Heiko Mill und Alexander Rackelmann. Gar als „unnötig wie ein Kropf“ kann man das 2:3 von Sebastian Hegenberger und Tarik Mahroum im Dreierdoppel nennen: Gegen Helmut Späth und Tobias Kölle führte das TV-Duo schon mit 2:1, gab aber die letzten beiden Sätze noch knapp verloren.

Erkältet und müde

Hamie war seine Erkältung gegen Rackelmann zwar anzumerken, zu gut war seine Klasse aber dennoch – 3:0 für den jungen Libanesen. Golavsek hielt sich gegen Gäste-Kapitän Mill gewohnt schadlos und siegte zuverlässig mit 3:0.

Das einzige TV-Einzel des Tages verlor ziemlich überraschend Youngster Hörmann, der möglicherweise aufgrund des langen Zweier-Turniers in Crailsheim am Vorabend etwas müde in die Partie gegen Routiner Späth gegangen war. Nach zwei hoch gewonnenen Durchgängen riss beim Hilpoltsteiner Publikumsliebling der Konzentrationsfaden — 3:2 für den Gast und 3:3 im Gesamtergebnis.

Wechsler in fünf Sätzen siegreich

Es folgten sechs mehr oder minder glatte Einzelsiege der Hilpoltsteiner, die so mit 9:3 siegten. Hegenberger hielt Bentz mit 3:1 nieder, noch deutlicher wurde es bei Mahroum (3:0 gegen Heindl). Einzig der noch an den Folgen einer Erkältung laborierende Wechsler musste gegen Kölle in den Entscheidungssatz. Dort zeigte der trainigsfleißige Rechtshänder seine Klasse, ließ sich vom 2:2-Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen und legte im fünften Satz eine Schippe drauf.

Hamies Duell mit Mill sowie die Begegnung Golavsek gegen Rackelmann verliefen recht einseitig, beiden jungen Gäste-Akteuren war jeweils nur ein Satz vergönnt gegen das beste vordere Paarkreuz der Liga. Hörmann war es dann vorbehalten, mit Wut im Bauch über seine Eingangsschlappe den Sack zuzumachen und mit einem ganz sicheren 3:0 über Bentz den letzten Punkt zu holen.

Das TV-Sextett scheint die fünfwöchige Winterpause gut verkraftet zu haben, das hatten schon die Ergebnisse bei den Vorbereitungsturnieren in Scheinfeld und Crailsheim angedeutet. Der Anstand auf den Tabellenzweiten Tiefenlauter (ein Spiel weniger) beträgt mittlerweile sechs Punkte.

TV Hilpoltstein II - SpVgg Effeltrich II 9:3. Hamie/Jaka - Bentz/Heindl 11:8, 11:4, 11:2; Hörmann/Wechsler - Mill/Rackelmann 7:11, 4:11, 9:11; Hegenberger/Mahroum - Späth/Kölle 11:8, 8:11, 11:9, 8:11, 7:11; Hamie - Rackelmann 11:6, 11:7, 12:10; Golavsek - Mill 11:8, 12:10, 11:4; Hörmann - Späth 11:4, 11:4, 9:11, 3:11, 4:11; Hegenberger - Bentz 11:7, 11:5, 6:11, 11:9; Mahroum - Heindl 11:7, 11:5, 11:7; Wechsler - Kölle 12:10, 10:12, 11:8, 10:12, 11:5; Hamie - Mill 11:7, 8:11, 11:3, 11:9; Golavsek - Rackelmann 7:11, 11:7, 11:6, 11:6; Hörmann - Bentz 11:5, 11:6, 11:6.

mu

