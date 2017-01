TV Hilpoltstein: Luftholen beim 1. FC Köln

HILPOLTSTEIN - Eine Woche vor dem geschichtsträchtigen Final Four in Neu-Ulm gibt es für Hilpoltsteins Tischtennis-Asse einen verspäteten Neujahrs-Knaller: Das wichtige Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Sonntag, 14 Uhr) könnte eine Vorentscheidung in der Abstiegsfrage bringen, wenn Flemming und Co. dieses kleine Schicksalsspiel in der 2. Bundesliga gewinnen.

Der TV Hilpoltstein (im Bild Petr David) schlug Köln in der Hinrunde 6:2, dahinter versteckt sich jedoch ein enges Match. © Foto: Salvatore Giurdanella



Nur drei Punkte Vorsprung haben die Mittelfranken auf den Aufsteiger Köln, der als einzige Mannschaft der Liga ohne ausländische Unterstützung antritt, derzeit aber schauen muss, dass er dem Abstiegsrang Neun entkommt. Das kann nur mit einem Sieg gegen den Tabellensiebten TV Hilpoltstein gelingen, die Tabellennachbarn Frickenhausen (8.) und Grenzau II (10.) lauern auf weitere Ausrutscher der „Kölschen Jungs“, die bis in den November hinein viel Pech hatten. Knappe Niederlagen gegen die Favoriten und ein sensationeller Heimsieg gegen Fortuna Passau zeigen, dass die Kölner besser sind, als es ihr Tabellenplatz besagt.

Auch die klare Vorrunden-Niederlage in Hilpoltstein täuscht etwas. 6:2 hieß es zwar für die Mittelfranken zu Saisonbeginn, doch zehn Sätze gingen für den TV mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse aus. Unvergessen der 18:16-Zittersieg von Alexander Flemming, nachdem er gegen den Linkshänder Lennart Wehking in einem hochklassigen Match im fünften Satz schon 1:7 zurückgelegen war, doch das Spiel in unnachahmlicher Manier noch umgedreht hatte.

Ähnliche Nervenstärke benötigen die Gäste am Sonntag. Die Kölner haben sich mit einem dreitägigen Trainingslager in der Schweiz auf die Rückrunde vorbereitet und ihre Mannschaft gegenüber der Vorrunde umgestellt. Hinter Anführer Lennart Wehking (2308 Q-TTR-Punkte), der bisher nicht an seine Leistungen aus den Vorjahren anknüpfen konnte, agiert nun die bisherige Nummer 4, Björn Helbing (2292). Der aus Dortmund gekommene Helbing wird mit Wehking verhindern wollen, dass die Hilpoltsteiner Flemming (2367) und David (2375) wieder vier Punkte einfahren.

Doppelbilanz aufbessern

Robin Malessa, der bisherige Zweier (2262), geht jetzt als starke Nummer drei an die Tische; Gianluca Walther (2246), der in der Vorrunde gegen Dennis Dickhardt (2260) noch gewonnen hatte, bekommt es diesmal zuerst mit Nico Christ (2306) zu tun, der von allen Hilpoltsteinern punktemäßig den größten Sprung nach vorne gemacht hat (plus 41).

Vorentscheidend könnten mal wieder die Doppel sein – hier hat Hilpoltstein im Vergleich zur vergangenen Saison noch Luft nach oben. Gegen Köln gelang dem Duo Flemming/Christ (4:5-Siege) mit dreimal 12:10 ein etwas glücklicher Sieg gegen Walther/Brosig, doch David/Dickhardt (3:6) konnten das starke Doppel Wehking/Malessa nicht bezwingen.

Ein Sieg in Köln würde dem TV Hilpoltstein gut tun und reichlich Rückenwind fürs Final Four bringen. Das Augenmerk liegt jedoch noch auf der Liga. Liveticker unter www.tvhiptt.de, dort gibt es auch noch Karten fürs Pokalfinale.

