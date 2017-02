TV Hilpoltstein schreibt Erfolgsgeschichte fort

HILPOLTSTEIN - Die zweite Herrenmannschaft des TV Hilpoltstein schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort: In der Bayernliga steht sie ohne Verlustpunkt und so gut wie nie da, nun gewann sie erstmals den Bezirkspokal.

Die Spieler des TV Hilpoltstein auf einem historischen Foto: Neuzugang Mohamed Bannout (als Trainer dabei), Andreas Wechsler, Mohamad Hamie und Tarik Mahroum (v. li.) haben erstmals den Titel geholt. Foto: privat



Beim bei der SpVgg Greuther Fürth ausgetragenen Final Four der besten vier mittelfränkischen Pokalmannschaften startete der Bayernliga-Spitzenreiter mit Mohamad Hamie, Tarik Mahroum sowie Andreas Wechsler und hatte zunächst den Landesligavierten SpVgg Erlangen als Gegner. Mahroum brachte Hilpoltstein mit einer Energieleistung gegen Julius Waßmann (nach 1:2-Rückstand) mit 1:0 in Front, nebenan stellte Hamie mit einem glatten Sieg gegen Jonas Scheer auf 2:0.

Wechsler unterlag erwartungsgemäß gegen den starken Alexander Burkhard mit 1:3, bevor Hamie gegen Waßmann auf 3:1 erhöhte. Auch Mahroum musste Burkhard zum Sieg gratulieren, ehe Wechsler mit einer ganz feinen Vorstellung Scheer mit 3:1 bezwang. Anschließend hatte Hamie gegen Burkhard beim Stand von 0:2 einen Matchball gegen sich, zeigte jedoch seine Kämpferqualitäten und drehte noch den Satz wie das gesamte Spiel: Endstand 5:2 für den Bayernligisten.

Hamie gewinnt gegen Material

Im Finale wartete Landesligist SV Weiherhof ( 5:1 gegen den TSV Stein). Prompt ging der in Bestbesetzung angetretene Außenseiter mit einem 3:0 von Kirill Bolshem über Wechsler in Front, ehe Hamie im ersten Duell seiner Karriere gegen einen Materialspieler, Wolfram Lipp, mit 3:1 triumphierte. Kurz darauf führte jedoch schon wieder Weiherhof nach einem 3:0 des jungen Bojan Besinger gegen Mahroum.

Hamie war jedoch auch im Duell der Einser nicht zu bezwingen und hielt Bolshem mit 3:1 nieder. Wechsler sah ebenfalls kein Land gegen Besinger – Spielstand 3:2 für Weiherhof. Das Duell der Materialexperten zwischen Mahroum und Lipp dominierte der TV-Akteur mit 3:0 und stellte den Ausgleich her. In einem hochklassigen und knappen Dreisatzspiel besiegte Hamie Besinger, sodass Interimskapitän Mahroum den Sack zumachen konnte: Dies gelang ihm mit seiner besten Saisonleistung beim 3:0 gegen Bolshem.

Im Verbandsfinale dabei

Überglücklich lag sich das TV-Trio und Coach Mohamed Bannout in den Armen und ließ sich vom Anhang für den ersten Pokaltriumph der Vereinsgeschichte gebührend feiern. Mit diesem hat sich der TV für das Verbandsfinale präsentiert, bei dem sie sich mit den Siegern der anderen bayerischen Bezirkspokale messen darf. Macht Hilpoltstein so weiter wie bisher, winkt die Qualifiaktion zur deutschen Pokalmeisterschaft.

Zunächst wird es für das Team jedoch in der Bayernliga wieder ernst. Am Samstag will Hilpoltstein beim Schlusslicht Kümmersbruck den nächsten Sieg einfahren.

TV Hilpoltstein II - SpVgg Erlangen 5:2. Tarik Mahroum - Julius Waßmann 8:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:9; Mohamad Hamie - Jonas SCheer 11:7, 11:8, 11:7; Andreas Wechsler - Alexander Burkard 4:11, 8:11, 11:8, 8:11; Hamie - Waßmann 11:1, 11:4, 11:8; Mahroum - Burkard 7:11, 11:13, 11:5, 6:11; Wechsler - Scheer 11:9, 11:7, 5:11, 11:9; Hamie - Burkard 7:11, 8:11, 12:10, 11:4, 11:6.

TV Hilpoltstein II - SV Weiherhof 5:3. Wechsler - Kirill Bolshem 9:11, 8:11, 11:13; Hamie - Wolfram Lipp 10:12, 11:7, 11:7, 11:9; Mahroum - Bojan Besinger 4:11, 8:11, 4:11; Hamie - Bolshem 8:11, 11:5, 11:9, 13:11; Wechsler - Besinger 2:11, 7:11, 1:11; Mahroum - Lipp 11:8, 11:3, 11:8; Hamie - Besinger 11:9, 14:12, 11:9; Mahroum - Bolshem 11:8, 12:10, 11:7.

