TV Hilpoltstein steht vor Neuauflage des Pokalfights

HILPOLTSTEIN - Die 2. Bundesliga ist spannend wie selten zuvor. Jeder kann jeden schlagen, es gab schon fünf Tabellenführer, fast alle Mannschaften liegen dicht beieinander. Den derzeitigen Tabellenersten TTC OE Bad Homburg trennen nur zwei Zähler vom Tabellenvierten TV Hilpoltstein. Dazwischen liegt der 1. FC Saarbrücken II. Gegen dieses noch ungeschlagene Top-Team muss der TV Hilpoltstein nach fünfwöchiger Spielpause am Sonntag um 14 Uhr in der Stadthalle antreten.

In der Gruppenrunde des Pokals setzten sich Alexander Flemming (im Bild), Petr David und Dennis Dickhardt mit 197:195 Bällen (3:2) gegen Saarbrücken durch. Mit Nico Christ soll der Sieg nun wiederholt werden © Tobias Tschapka (Archiv)



Die Spieler aus der saarländischen Landeshauptstadt kommen als Favorit nach Hilpoltstein. Saarbrücken hat zwei Spiele weniger als Bad Homburg auf dem Konto und dabei nur zwei Zähler weniger. Damit gilt der 1. FC für einige als heimlicher Tabellenführer. Dieses Team zu bezwingen wird schwer für Alexander Flemming und seine Mannschaft – unmöglich ist es nicht.

Das hat schon die Pokal-Vorrunde im August gezeigt: Damals knackten die Hilpoltsteiner Saarbrücken mit 3:2 – allerdings im Pokal-Modus mit Dreier-Mannschaften. Jetzt geht es mit Vierer-Mannschaften und zwei Doppeln um sechs Siegpunkte, ein ganz anderes System.

Dennoch ist Hilpoltsteins Kapitän Alexander Flemming zuversichtlich: "Ich war eine Woche in China und habe dort viel gelernt. Auch Nico Christ, der Vater geworden ist, wird locker aufspielen – da ist durchaus was drin." Dennis Dickhardt teilt die optimistische Prognose. "Wir sind im hinteren Paarkreuz mindestens auf Augenhöhe. Wenn vorne und in den Doppeln das ein oder andere Pünktchen kommt, schaffen wir, wie im Pokal, die Sensation", sagt der Pilot.

Hinten bestens aufgelegt

Sportlich ist er mit 8:4-Siegen bisher ein Überflieger und nahezu gleichauf mit seinem Dauer-Rivalen Dennis Klein (6:2), immerhin deutscher Nationalspieler – und deutlich besser als der junge Russe Andrey Semenov, der mit seiner 1:6-Bilanz der einzige Schwachpunkt im Saarbrückener Profi-Team zu sein scheint.

Hilpoltsteins Nico Christ ist derzeit zusammen mit dem 21-jährigen Japaner Hibiki Tazoe (7:1) der beste Spieler im hinteren Paarkreuz. Wenn der 35-jährige Physiker trotz oder gar wegen seiner Vaterschaft seine überragende Form beibehält, könnte es tatsächlich was mit einem Hilpoltsteiner Punktgewinn werden.

Vorne hat Saarbrücken Vorteile

Voraussetzung ist allerdings, dass Alexander Flemming (6:8) und Petr David (4:9) gegen das beste vordere Paarkreuz der Liga bestehen können. Und das wird extrem schwer: Der 19-jährige tschechische Shooting-Star Tomas Polansky (8:2) mischt die Liga ebenso auf wie sein neuer Paarkreuz-Kollege Deni Kozul (6:2) aus Slovenien. Das tägliche Training am Olympia-Stützpunkt Saarbrücken macht die beiden Großtalente immer besser – es wird spannend sein mitzuerleben, ob sich die beiden Profis für die bittere Pokal-Pleite in Hilpoltstein revanchieren können.

Ausschlaggebend dürften wieder einmal die Doppel werden. In dieser Disziplin hat der Gast aus Saarbrücken (7:3) bisher einen Vorteil gegenüber den Hausherren (6:8). Doch in diesem Roulette-Spiel ist alles möglich, besonders wenn ein begeistertes Publikum eine Mannschaft puscht: In Hilpoltstein wird die Halle wieder gut gefüllt sein – trotz oder wegen des gleichzeitig stattfindenden Weihnachtsmarkts.