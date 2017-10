TV-Jungs behalten weiße Weste

Tischtennis, Bayernliga Jungen: Hilpoltstein besiegt Hof - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Mit Hannes Hörmann, aber ohne die beiden anderen Herren-Oberligaspieler Sebastian Hegenberger und Johannes Stumpf hat die Hilpoltsteiner Jungenmannschaft den TTC Hof 8:4 besiegt und ist weiterhin ungeschlagener Tabellenführer.

Matthias Danzer ist mit dem TV Hilpoltstein in der Bayernliga -Jungen ungeschlagen, auch in der Oberliga holte der Zwölfjährige den ersten Sieg. © Salvatore Giurdanella



Der TV musste auf den an der Schulter verletzten Johannes Stumpf verzichten, konnte aber mit Hannes Hörmann und Matthias Danzer ein schlagkräftiges vorderes Paarkreuz aufbieten. Schon in den Doppeln gelang eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke. Sowohl Hannes Hörmann und Elias Schlierf als auch Matthias Danzer mit Johannes Moder setzten sich in drei Sätzen durch.

Hörmann mit einem klaren Dreisatzerfolg und Danzer in vier Sätzen bauten die Führung auf 4:0 aus. Moder hatte gegen seinen Kontrahenten nur im ersten Satz eine Chance, unterlag aber am Ende klar mit 0:3. Knapper verlief die Begegnung für Schlierf, der am Ende aber auch mit 1:3 das Nachsehen hatte. Das vordere TV-Paarkreuz gab sich auch im zweiten Einzel keine Blöße. Hörmann und Danzer bezwangen abermals ihre Kontrahenten in drei und vier Sätzen.

Schlierf hat die Klasse

Moder unterlag nach einer 2:1-Satzführung noch im Entscheidungssatz. Aber Schlierf zeigte in seinem zweiten Match, dass er die Klasse für die Bayernliga hat, er setzte sich souverän in drei Sätzen durch. Für Moder war der Hofer Spitzenspieler dann eine Nummer zu groß, sodass er den vierten Zähler für die Oberfranken zulassen musste. Hörmann blieb es dann vorbehalten, in abermals drei Sätzen den Siegpunkt für die TV-Jungen einzufahren. Mit diesem 8:4 Erfolg weisen sie nach fünf Spielen eine makellose 10:0 Bilanz auf.

TV Hilpoltstein – TTC Hof 8:4. Hannes Hörmann/Elias Schlierf - Jonas Kant/Dominik Jilg 11:9, 11:9, 11:7; Matthias Danzer/Johannes Moder - Lorenzo Valvason/Andreas Schnabel 11:6, 11:1, 11:7; Hörmann - Schnabel 11:3, 11:4, 11:8; Danzer - Valvason 11:5, 11:3, 8:11, 11:7; Moder - Jilg 10:12, 7:11, 2:11; Schlierf - Kant 16:18, 11:8, 9:11, 9:11; Hörmann - Valvason 11:9, 11:7, 11:5; Danzer - Schnabel 11:3, 9:11, 11:3, 11:5; Moder - Kant 10:12, 7:11, 12:10, 11:4, 6:11; Schlierf - Jilg 11:8, 11:2, 11:8; Moder - Valvason 7:11, 6:11, 8:11; Hörmann - Kant 11:8, 11:6, 11:8.

rn