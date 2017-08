"Überraschung" im Doppelpack

Unbekannte fuhren am Donnerstag in Roth zwei Autos an und entfernten sich - vor 55 Minuten

ROTH - Böse Überraschungen! Die erlebten am Donnerstag gleich zwei Autofahrer. Unbekannte hatten nämlich ihre Wagen angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht.

Am Mittwoch erledigte eine Frau zwischen 14 und 16.30 Uhr diverse Einkäufe in Roth, weshalb sie ihren schwarzen 520er BMW auf den Parkplätzen von Lidl, Aldi und Kaufland abstellte, so die Polizei. In dieser Zeit hat ein Unbekannter ihren Pkw angefahren und einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Aufgrund des Schadensbildes dürfte als Verursacherfahrzeug ein Lkw in Frage kommen, dessen Fahrer den Anstoß vermutlich nicht bemerkt hat.

Weißer Pkw gesucht

Ebenfalls am Donnerstag, vermutlich zwischen 9 und 9.50 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Oktavia angefahren, der zu dieser Zeit an verschiedenen Orten im Industriegebiet I parkte. Dem Spurenbild nach dürfte es sich bei dem unbekannten Pkw, der den Schaden verursachte, um ein weißes Fahrzeug handeln.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 91 71) 9 74 40 zu melden.

rhv