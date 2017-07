Übung in Zell: Rettung klappte "wie am Schnürchen"

ZELL - "Brandeinsatz in der Behinderteneinrichtung Regens-Wagner" lautete die Meldung, als am Montag um 18.30 Uhr im Hilpoltsteiner Ortsteil Zell die Sirene heulte und die Aktiven der Feuerwehr unverzüglich ins Gerätehaus eilten. Zum Glück aber war alles nur eine Übung.

Der Großeinsatz der Feuerwehren von Zell, Hilpoltstein und Eysölden sowie der Rot-Kreuz-Helfer aus Hilpoltstein und Allersberg in der Behinderteneinrichtung Regens Wagner in Zell war nur eine Übung. Die klappte aber sehr gut. Foto: rod



Tatsächlich hörte man fast zeitgleich auch die Sirene aus dem nahen Eysölden und bekam über Funk mit, dass auch die Feuerwehr aus Hilpoltstein mit anrücken werde. An der Übung nahmen auch die Schnelleinsatzgruppen des Roten Kreuzes aus Hilpoltstein und Allersberg teil. Ziel war es, die Evakuierung der Bewohner der Regens-Wagner-Einrichtung zu üben. Getestet werden sollte auch, wie die Mitarbeiter der Einrichtung feststellen können, ob einer der Bewohner das Haus bereits vor der Evakuierung ohne Anmeldung verlassen, sich dann aber unter die Evakuierten mischen kann.

Nachdem Ortskommandant Luitpold Gruber, der in einem solchen Fall zugleich als Einsatzleiter fungiert, die Örtlichkeiten erkundet hatte, begann die Ortswehr mit dem Aufbau einer Schlauchleitung und verlegten diese ins zweite Obergeschoss, in dem der Brand angenommen wurde. Die Kräfte, die direkt am "Brandort" eingesetzt wurden, waren mit Atemschutzgeräten ausgerüstet.

Da einige der Bewohner auch mit Unterstützung nicht über das Treppenhaus gerettet werden konnten, brachte die Stützpunktwehr sie mittels Drehleiter über den Balkon in Sicherheit. Dort wurden die "Bewohner" – in diesem Fall Mimen – dem Roten Kreuz übergeben. Bei einigen ging man von einer Rauchvergiftung aus. Betreut wurden die evakuierten Bewohner von 14 Aktiven des Roten Kreuzes, unter ihnen auch ein Mitglied des Kriseninterventionsteams (KIT), sowie mit den Mitarbeitern.

Nach dem Ende der Übung, an der neben dem Roten Kreuz auch rund 50 Aktive der Feuerwehren aus Zell, Eysölden und Hilpoltstein teilnahmen, bedankte sich die Leiterin der Einrichtung, Heike Klier, für die stete Einsatzbereitschaft. Besonders dankte sie der Ortswehr, die den "Einsatz" mit großem Aufwand vorbereitet hatte. Auch dass nicht alles "wie am Schnürchen" geklappt habe, zeige, dass man nur durch regelmäßiges Üben vor allen Ungereimtheiten gewappnet sei.

Perfekte Voraussetzungen

Kreisbrandmeister (KBM) Michael Krauß betonte, dass in der Einrichtung nahezu perfekte Voraussetzungen für den Brandschutz vorhanden seien. Dennoch müssten überall dort, wo Menschen tätig seien und diese gegebenenfalls in Gefahr geraten können, solche Übungen immer wieder stattfinden.

Auch wenn es eine nicht alltägliche, schwierige Situation gewesen sei, die geübt wurde, sei er sich sicher, dass alle Einsatzkräfte leistungsfähig aufgestellt seien. Nach der Übung wurden die Einsatzkräfte durch die Leiterin der Behinderteneinrichtung Zell zu einer Brotzeit eingeladen.

