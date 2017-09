Unbekannte belästigen 14-Jährige in Abenberg

Mädchen flüchtet in Gaststätte - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

ABENBERG - Am Sonntagabend belästigten zwei unbekannte Männer ein 14-jähriges Mädchen in Abenberg. Das Mädchen flüchtete sich in eine nahegelegene Gaststätte und alamierte von dort aus die Polizei. Die Beamte suchen nun nach Zeugen.

Die 14-Jährige ließ sich am Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr am Marktplatz auf einer Parkbank nieder, als sich zwei junge Männer sich ungefragt zu ihr setzten.

Später schilderte das Mädchen, dass einer der beiden Männer sie erst ansprach und schließlich unsittlich berührte. Als sie aufstand und davon ging, folgte ihr der Mann. Um sich in Sicherheit zu bringen, flüchtete die 14-Jährige in eine nahegelegene Gaststätte, wo sie die Polizei verständige.

Der aufdringliche Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte kurze, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Außerdem sprach er Deutsch mit ausländischem Akzent.

Da die bisherige Fahndung erfolglos verlief, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 09171 97440 entgegen.

