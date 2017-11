Unbekannte brechen in Haus in Kleinschwarzenlohe ein

Polizei sucht nach Zeugen, die am Wochenende etwas beobachtet haben - vor 1 Stunde

KLEINSCHWARZENLOHE - Irgendwann zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag drangen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Kleinschwarzenlohe ein. Der Sachschaden ist bereits beziffert, was genau die Täter tatsächlich geklaut haben, allerdings noch nicht.

Was für ein Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses im Wendelsteiner Ortsteil Kleinschwarzenlohe. Als sie in ihr Haus in der Frankenstraße eintraten, bemerkten sie, dass in ihrer Abwesenheit zwischen dem 17. und 19. November jemand anderes in ihrer Wohnung gewesen sein muss.

Die bisher unbekannten Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Wie hoch der Schaden der geklauten Gegenstände ist, stand bis Montagmittag noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Schwabach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.