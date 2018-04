Unfall an B2-Auffahrt in Roth

Zwei Fahrzeuge kollidierten: 7000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

ROTH - Bei einem Unfall in der B2-Auffahrt in der Hilpoltsteiner Straße entstand in Roth am Dienstagmorgen Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Die beiden Fahrer hatten Glück.

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer aus Roth fuhr auf der Hilpoltsteiner Straße stadtauswärts und bog links in die Auffahrt zur B2 ein. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Nissanfahrer von Eckersmühlen kommend rechts in die Auffahrt ein und beide Fahrzeuge kollidierten heftig: Der Nissan wurde in die Leitplanke geschleudert.

Verletzt wurde niemand. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Gegen den Audi-Lenker wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

