Schwerer Unfall in den Mittwochmorgenstunden auf der A9: Ein Lkw fuhr gegen 5.40 Uhr ungebremst gegen ein Baustellenfahrzeug, der 60-jährige Fahrer verletzte sich dabei lebensgefährlich. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn in Richtung München komplett ab.

Allmächd, der Bembers war wieder mal zu Gast in der Rother Kulturfabrik! Und dieses "Allmächd" durfte diesmal getrost wörtlich genommen werden, denn sein neues Programm "Rock and Roll Jesus" mag den einen oder anderen wie ein sehr seltsames Theologie-Seminar vorgekommen sein – Halleluja!

Wie und wo sollen meine sterblichen Überreste einmal begraben werden? Gibt es Alternativen zum Friedhof? Diese Frage beschäftigt jeden Menschen in seinem Leben. Im Landkreis Roth sind die Möglichkeiten vielfältig. Ein Überblick.

Tannengrün und Kerzenschein, Glitzerschmuck und Plätzchenduft, warme Maschen, betörende Düfte, hölzerne Figuren und noch mehr – alles, was das vorweihnachtlich gestimmte Herz höher schlagen lässt, gab es traditionell am Sonntag vor dem 1. Advent beim Awo-Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik zu sehen und zu kaufen.