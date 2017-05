Unfall bei der Führerscheinprüfung

16-Jähriger Motorradfahrer bei Kollision mit Lkw mittelschwer verletzt

ROTH - Bei seiner Fahrprüfung am frühen Donnerstagnachmittag verunglückte ein 16-jähriger Motorradfahrer in der Hilpoltsteiner Straße an der Einmündung zum P&R-Parkplatz bei der Bundesstraße 2. Er wurde mittelschwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro entstand.

Der junge Kawasakifahrer legte seine praktische Führerscheinprüfung ab. Hinter ihm befanden sich Fahrlehrer und Prüfer in einem Pkw. Der Motorradfahrer wollte nach rechts stadteinwärts einbiegen, als sich ein Richtung Roth fahrenden Lkw näherte, der rechts blinkte. In der irrigen Meinung, der Lkw würde rechts in den P&R-Parkplatz abbiegen, fuhr der Prüfling los. Der Lkw-Fahrer wollte allerdings erst einige Meter auf die Bundesstraße.

Symbolfoto © colourbox.com



Zum Glück war der Lastwagen schon sehr langsam, als er mit dem Zweirad kollidierte und Fahrer samt Maschine zu Boden schleuderte. Mit diversen Prellungen schwerer Art sowie einem Schleudertrauma wurde der 16-Jährige in die Rother Kreisklinik transportiert.

Ob und wann der 16-jährige Hilpoltsteiner seine Prüfung wird fortsetzen können, steht noch in den Sternen.

