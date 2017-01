Unfall bei Göggelsbuch: Erst geschleudert, dann überschlagen

Schwerer Unfall mit glimpflichen Ausgang - Fahrer nur leicht verletzt - 65 000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

GÖGGELSBUCH - Leicht verletzt überstand ein Autofahrer am frühen Dienstagnachmittag nach einem Fahrspurwechsel auf der A 9 in der Nähe des Parkplatzes Göggelsbuch einen schweren Unfall.Der Fahrer eines Kleintransporters wollte auf der A 9 Richtung München einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen und wechselte daher auf die mittlere Fahrspur. Ein dort fahrender 63-Jähriger steuerte seinen Wagen daraufhin auf die linke Fahrspur.

Da jedoch ein 57-Jähriger mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs war, wollte dieser nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin schleuderte sein Wagen über alle drei Fahrbahnen, stieß gegen einen Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 57-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in der Region gebracht, wo nur leichtere Verletzungen festgestellt wurden. Beim Unfall wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt, so dass zirka 150 Liter Diesel austraten. Die Freiwillige Feuerwehr Allersberg sowie die Autobahnmeisterei Greding waren zur Absicherung der Unfallstelle, zum Abbinden des Diesel und Auspumpen des Tanks vor Ort. Auch das Wasserwirtschaftsamt Nürnber wurde wegen des ausgelaufenen Diesels verständigt.

Den Gesamtschaden beziffert die Verkehrspolizei Feucht auf rund 65 000 Euro.

