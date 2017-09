Unfall im Landkreis Roth: Zwei Personen schwer verletzt

Zwei Fahrzeuge kollidierten zwischen Büchenbach und Pruppach - vor 14 Minuten

PRUPPACH - Schwerer Unfall bei Pruppach (Landkreis Roth): Am Samstag kollidierten auf Höhe der Brücke der Bundesstraße 2 zwei Fahrzeuge frontal. Nach ersten Informationen verletzten sich dabei beide Fahrer schwer, ein Sachverständiger prüft vor Ort den Unfallhergang.

Der Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Ortsverbindungsstraße zwischen Büchenbach und Pruppach, so die Polizei.

Die Feuerwehr musste nach dem Unfall zwischen Büchenbach und Pruppach (Landkreis Roth) zwei Schwerverletzte befreien. © NEWS5 / Schmelzer



Einer der Wagen, ein Opel Antara mit einem 56-Jährigen am Steuer, geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW-Transporter eines 51-Jährigen.

Beide Personen wurden im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro, die Unfallstelle ist bereits geräumt.

Der Artikel wurde um 11.59 Uhr aktualisiert.