Unfall in Georgensgmünd: Zwei Kinder leicht verletzt

Durch den heftigen Aufprall wurden sämtliche Airbags in den Autos ausgelöst - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - Zwei Mädchen wurden am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Georgensgmünd leicht verletzt. Beim Überqueren einer Kreuzung kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt.

Am Donnerstagnachmittag kam es im Breitenloher Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer wollte die Kreuzung überqueren, übersah dabei aber offenbar einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Mazda. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander, und zwar mit so viel Wucht, dass in beiden Fahrzeugen sämtliche Airbags ausgelöst wurden.

Die beiden Fahrer der Unfallautos blieben nach erstem Ermittlungsstand unverletzt. Die drei Mitfahrer, darunter ein 9- jähriges und ein 11- jähriges Mädchen, wurden allerdings verletzt - glücklicherweise nur leicht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 25.000 EUR. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.