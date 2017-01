Unglaubliche Dynamik und perfekte Choreografie in der Allersberger Rothseehalle

Irische Dance Masters versprühten ein Feuerwerk der guten Laune — „Hin und weg“ - vor 2 Stunden

ALLERSBERG - Eine fesselnde Zeitreise durch die irische Musik- und Stepptanzgeschichte der vergangenen 200 Jahre erlebten mehrere Hundert Besucher in der TSV-Rothseehalle in Allersberg.

Tanzten sich schnell in die Herzen der Besucher: Für die ausgefeilte Choreografie, die tänzerische Dynamik und die tolle Live-Musik gab es für die Dance Masters in der Allersberger Rothseehalle Riesenapplaus. Die Show konnte auch auf einer Großleinwand verfolgt werden. © Foto: Josef Sturm



Tanzten sich schnell in die Herzen der Besucher: Für die ausgefeilte Choreografie, die tänzerische Dynamik und die tolle Live-Musik gab es für die Dance Masters in der Allersberger Rothseehalle Riesenapplaus. Die Show konnte auch auf einer Großleinwand verfolgt werden. Foto: Foto: Josef Sturm



Von der geballten Energie auf der Bühne und leichtfüßiger Tanzleidenschaft der jungen Frauen und Männer sowie großartiger Live-Musik und irischem Lebensgefühl ließen sich die Besucher aller Altersklassen schnell anstecken. Die riesige Resonanz auf die Dance Masters nach deren erfolgreichen Tournee 2015 ließ sie wieder auf die Bühnen Deutschlands zurückkehren, wo sie seit November 2016 bis April dieses Jahres mit 80 Veranstaltungen vertreten sind.

Mit Lebensfreude, großer Dynamik und tänzerischer Präzision sowie ausgefeilter Choreografie zogen die Dance Masters die Besucher in ihren Bann. Die besten irischen Stepptänzer und -tänzerinnen wirbelten und „clickten“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und schienen die Gravitation einfach aufzuheben. Frenetischer Beifall begleitete die Künstler, denn alle Darbietungen waren zudem auf Großleinwand zu bestaunen.

Mit der fesselnden und berührenden Lovestory von Patrick und Kate entführten die Dance Masters die Zuschauer über verschiedene, ausgezeichnet dargestellte Epochen, vom 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Authentische und farbenfrohe Kostüme begleiteten die großartige Tanz-Show bei der neben den berühmten Hart-Schuhen auch sogenannte Softschuhe bei den Damen zum Einsatz kamen.

Nicht nur das Geschehen um die herzzerreißende Liebesgeschichte berührte die Gäste, sondern auch die Live-Musik mit Dudelsack, Geige, Terney oder Gitarre. Im Solo und im Trio wurde irische Pub- und Folkmusik vom Feinsten geboten.

„Weltklasse“, es habe sich gelohnt nach Allersberg zu kommen, so war sich Carolin Binder aus Schwabach mit Papa Heinz-Peter einig. Sie haben im Vorfeld bereits viel nachgelesen und sich informiert und gaben der Show die Note eins. Ebenso begeistert von den Dance Masters waren die Allersberger Geschwister Stefanie und Michael Moosburger sowie deren Mama Helga. Auch andere irische Gruppen haben die drei Moosburgers schon erlebt, doch vom Geschehen in der Rothseehalle waren sie hin und weg.

Ebenso wie Christa und Stefan Jäger lobten sie die Initiative des TSV 1883 Allersberg und waren sich außerdem einig, dass derartige Veranstaltungen ruhig öfter in Allersberg sein sollten. Zu selten wird hier bei uns so Schönes geboten, meinten sie, um gleich den TSV-Vorsitzenden Carsten Hüglin anzusprechen, der die Ausrichtung des Events auch als Dank des TSV an die Allersberger sah.

JOSEF STURM