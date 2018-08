Untermässing: Abkürzung mit Folgen

Motorradfahrer fuhr auf der linken Steite und irritierte somit Autofahrer - vor 1 Stunde

UNTERMÄSSING - Nach einer Unfallflucht ist die Polizei derzeit auf der Suche nach möglichen Zeugen

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war am Freitagnachmittag auf der Talstraße in Untermässing unterwegs und fuhr an der Einmündung zur Schwarzachaue geradeaus in Richtung Greding weiter. Dabei wählte er allerdings eine "Abkürzung", nahm die linke, statt die rechte Fahrspur einer Verkehrsinsel.

Ein 56-jähriger Autofahrer aus dem Raum Bamberg, der in die Talstraße abbiegen wollte, staunte deshalb nicht schlecht, als ihm auf seiner Fahrbahnseite der Motorradfahrer entgegen kam.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach links aus und beschädigte unter anderem ein auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro.

Der Fahrer des schwarzen Motorrades setzte aber seine Fahrt unbeirrt in Richtung Greding fort. Nun hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise.

