Untersteinbach: Vorfahrtsfehler forderte drei Verletzte

Junger Audifahrer übersah einen VW Passat — Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus - vor 1 Stunde

UNTERSTEINBACH - Leicht verletzt wurden die drei Insassen von zwei Autos bei einem Unfall am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in Untersteinbach. Ihre Autos wurden bei der Karambolage so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren.

Schaden in Höhe von rund 11500 Euro entstand bei dem Unfall in Untersteinbach am Dienstagabend. Foto: Detlef Gsänger



Schaden in Höhe von rund 11500 Euro entstand bei dem Unfall in Untersteinbach am Dienstagabend. Foto: Detlef Gsänger



Der 22-jährige Fahrer eines Audi A 6 wollte aus dem Bernloher Weg nach links in die Untersteinbacher Straße einbiegen, übersah dabei aber wohl einen VW Passat, der auf der Vorfahrtstraße Richtung Georgensgmünd unterwegs war. Dessen Fahrer, ein 52-Jähriger, krachte auf der Kreuzung frontal in die linke Seite des Audi.

Verletzt in die Klinik

Die beiden Fahrzeuglenker wurden verletzt in die Klinik gebracht. Auch der 29-jährige Beifahrer im Passat erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Roth, Bernlohe und Untersteinbach sicherten die Unfallstelle, leiteten den Verkehr um und banden auslaufendes Öl ab.

11 500 Euro Schaden

Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf insgesamt rund 11 500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

car