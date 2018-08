Unwetter tobte im Rothsee-Gebiet

ECKERSMÜHLEN/HILPOLTSTEIN - Das heftige Gewitter, das am Mittwochabend tobte, konzentrierte sich im Landkreis Roth auf den Bereich am Rothsee. Die Feuerwehren von Hilpoltstein und vor allem Eckersmühlen waren stark gefordert.

Über Hilpoltstein und Eckersmühlen blitzte und donnerte es gewaltig, vor allem in Eckersmühlen liefen viele Keller voll (Symbolbild). © Bernd März/dpa



Aufgebaut haben sich die Unwetterwolken über Eibach. Sie zogen von dort Richtung Rothsee weiter. Etwa eine halbe Stunde lang fegten Sturmböen mit heftigen Regenfällen über das betroffene Gebiet. Die Rettungsleitstelle in Schwabach addierte 30 Einsätze, hauptsächlich in Eckersmühlen. Dort mussten einige Keller ausgepumpt und umgestürzte Bäume von den Straßen geschafft werden.

Blitz traf Wasserwerk

In Eckersmühlen, Hofstetten und Haimpfarrich fiel kurzzeitig die Wasserversorgung aus. Nach Mitteilung der Stadtwerke war gegen 18.45 Uhr ein Blitz im Wasserwerk Eckersmühlen eingeschlagen und hatte das Wasserstandsmesssystem zerstört. Dadurch fiel auch die Anlage, die den Wasserdruck regelt, aus. Der Bereitschaftsdienst behob den Schaden nach einer halben Stunde.

Baum stürzte auf Auto

"Nichts Tragisches" meldete die Rettungsleitstelle aus Schwabach. So musste in der Heidecker Straße in Hilpoltstein ein Keller ausgepumpt werden. In einem Wohngebiet stürzten zwei Bäume um, einer zertrümmerte dabei ein darunter stehendes Auto. Ein dritter fiel auf den Radweg an der Rother Straße. Sie wurden von der Hilpoltsteiner Feuerwehr beseitigt.