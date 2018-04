Verbranntes Essen bringt Rother in Klinik

Feuerwehr musste zweimal ausrücken - Hoher Sachschaden - vor 54 Minuten

Die Rother Feuerwehr musste am Montag zweimal wegen angebrannten Essens ausrücken. Drei Menschen wurden in die Kreisklinik gebracht.

Am Nachmittag fuhr die Feuerwehr in die Edelweißstraße in Bernlohe. Hier erlitt ein 47-jähriger Mieter eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in die Kreisklinik gefahren. Sachschaden entstand hier nicht.

Im Gegensatz zum Abend: Im Lohwiesenweg in Petersgmünd hatte sich überhitztes Fett entzündet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.