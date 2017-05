Verbundenheit von Anfang an

ROTH - Zum 25-jährigen Bestehen der Kulturfabrik zeigt Achim Weinberg unter dem Motto "Blüte - Kern - Kokon – Die Kamera als Werkzeug – 2007 bis 2017" Bilder- und Objektserien der letzten zehn Jahre. Der Nürnberger Künstler, 1969 in Roth geboren, stellt organische Substanzen wie Trauben, Honig, Milch und Blütenblätter in den Mittelpunkt seines Schaffens.

„Blüte - Kern - Kokon“: Unter diesem Motto präsentiert Achim Weinberg seine Werke in der Kulturfabrik. © Foto: Unterburger



Zur Vernissage fanden sich eine ganze Reihe von regionalen Künstlern und Weggefährten Achim Weinbergs ein, die seit Anbeginn der Kulturfabrik dabei waren, unter ihnen Ruth Kiefer, die erste Leiterin der Kulturfabrik.

Monika Ammerer-Düll, die derzeitige Kufa-Chefin, hob hervor, dass auch Achim Weinberg seit der ersten Stunde diesem Haus verbunden ist. "Weinberg ist ein erfolgreicher Grafiker und Künstler", würdigte sie, "er studierte an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und war Meisterschüler von Christine Colditz."

Mit der Kulturfabrik arbeite Achim Weinberg eng zusammen, so Monika Ammerer-Düll weiter, er zeichne verantwortlich für die grafische Gestaltung sämtlicher Programmhefte der Kufa. "Der Kunst und der Kultur blieb er bis heute treu", hob Ammerer-Düll hervor, "der Spagat zwischen dem Grafiker Weinberg und dem Künstler Weinberg ist ihm immer wieder gelungen."

Zwei Leben

Die Kufa-Leiterin sprach von "zwei Leben" Weinbergs und unterstrich, dass sein Blick immer offen sei für Neues: "Er schottet sich nicht ab, lässt Anregungen zu, sein Ziel bleibt immer das Optimale." Achim Weinberg habe vom ersten Tag an das Erscheinungsbild der Kulturfabrik geprägt. "Ihn zu kennen ist eine Bereicherung, er ist offen für die Schönheit, die Einzigartigkeit und Größe von allem, was um uns herum ist", lobte Monika Ammerer-Düll.

Im Zentrum der Ausstellung stehen zehn Bilder- und Objektserien der letzten zehn Jahre: Weinberg nennt die Serien "fluid", "flowers", "Porträts", "Der Wandel", "Sonne und Mond", "passion", "Nester und Kokons", "Weiße Serie", "Doppelporträt" und "Rhythmus". In allen Bildern spielt die Fotografie als künstlerisches Ausdrucksmittel eine zentrale Rolle. Um welche Technik es sich jeweils handelt, kann man wegen der farblichen Brillanz und der außergewöhnlichen Tiefenräumlichkeit kaum exakt feststellen.

Honig als Symbol

In ihrer Laudatio wies die Kunsthistorikerin Ulrike Rathjen darauf hin, dass sie 2007 und 2008 erstmalig mit Achim Weinberg zusammengearbeitet hatte. Weinberg lebt in Nürnberg freischaffend als Künstler und Grafiker. Seine Werke wurden unter anderem von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung München angekauft und waren in Ausstellungen in Nürnberg, München, Stuttgart. Leipzig und Krakau zu sehen.

"Am eindrücklichsten sind mir die Arbeiten mit Honig vertraut", berichtete Ulrike Rathjen. "Honig steht für eine fruchtbare, blühende Welt." Schon Joseph Beuys habe vor 40 Jahren mit Honig gearbeitet. Milch sei — wie ein Blatt Papier für Farbe — das "opake" (unscharfe) Trägermaterial für einen Tropfen Honig, der aufgrund seines Gewichts bis auf den Glasgrund sinkt. "Honigmilch erinnert an das Alte Testament oder an ein Hausmittel", so die Kunsthistorikerin.

Obwohl Achim Weinberg Freie Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert hat, sei er kein Maler im klassischen Sinn geworden. Sein Malwerkzeug und sein Verbündeter sei die Kamera geworden. Sie werde benutzt, um etwas genau zu erfassen, in etwas hinein zu blicken und Verborgenes offen zu legen. "Die Kamera ist Mikroskop und Fokus, Zeichenutensil und Pinsel, Entdeckerin und Verbündete", meinte Rathjen. Mit der Kamera entstünden bedeutende Werke, "gepaart mit Humor und kalkuliertem Zufall".

Blick für Details

"Seit Jahren entwickelt sich die Arbeit des Künstlers weiter im Spannungsfeld von ungebundener Form und geometrischem Gefüge, im Raum zwischen Transparenz und Opazität", analysierte die Kunsthistorikerin, wobei man als "Opazität" das Gegenteil von Transparenz zu verstehen hat.

Unter Achim Weinbergs Werken finde man keine klassischen Naturdarstellungen, sondern immer Details, immer einen Ausschnitt daraus. Seine Werke seien "bezaubernd und sinnlich", der Künstler arbeite "mit Interesse für die Geometrie", sei aber "kein Laborarbeiter und auch kein "Gärtner mit Erde unter den Fingernägeln". Jedoch wie ein Gärtner lasse er sich Zeit, die Dinge sich entwickeln zu lassen. Dann ziehe er sich aus dem Alltagsgeschehen zurück und sei nur noch für die Objekte da.

"In diesem Prozess werden Momente festgehalten", sagte die Laudatorin. "Der Auslöser wird mit klarer Intuition per Hand betätigt. So werden besondere Stadien von Leben zwischen manifest und transparent, zwischen Werden und Vergehen erfasst und ans Licht gebracht."

Schon Merian habe sich vor über 300 Jahren wissenschaftlich mit der Natur auseinandergesetzt. Achim Weinberg aber "zoomt sich tief in die Blätter, dringt durch Membrane, lernt seine Objekte genau kennen und lässt ihnen viel Zeit". Weinberg widme sich in Werkserien den Erscheinungen der Natur.

"Kontemplativer Rückzug"

Ulrike Rathjen umschrieb das Motto der Ausstellung mit "zehn Jahre kontemplativer Rückzug. Diese Arbeiten sind wie Raum- oder Zeitkapseln, wie entstehendes Leben. Wir erhalten die Möglichkeit, genau hinzuschauen".

Der Titel der Ausstellung "Blüte - Kern - Kokon" beschreibe den Weg des Lebens "im Rückwärtsgang".

Weinbergs Drucke sehen aus wie Aquarelle. Seine Werke sind fließend und zeigen eine gewollte Unschärfe. Trotz aller Verfremdung und Vergrößerung sind sie wortlose Poesie. "Die Oberflächen stoßen an die Grenzen des Sichtbaren", so Rathjen, "sie sind opulent, aber auch hauchfein." Das Licht von unten und Vergrößerungen brächten Sensationelles zum Vorschein. Man mache sich Gedanken über die Ewigkeit.

Geöffnet bis Montag, 5. Juni: Dienstag, Mittwoch und Freitag, 9 bis 15 Uhr, Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

ROBERT UNTERBURGER