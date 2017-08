Verheerender Großbrand in Roth: Eine Person vermisst

ROTH - Beim Brand eines zweistöckigen Wohnhauses in der Innenstadt von Roth sind am frühen Donnerstagmorgen mehrere Bewohner verletzt worden. Eine Person wird noch vermisst.

Gleich neben dem Rother Rathaus brannte in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus. © Gsänger



Kurz nach 3 Uhr war in dem älteren Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Altstadt von Roth, gleich gegenüber von Rathaus und Kirche, aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Dachgeschoss in Flammen - gleichzeitig befanden sich im oberen Gebäudeteil aber noch Personen. Es galt, das Haus schnellstmöglich zu evakuieren.

Einer der Bewohner kletterte auf das Dach des Nebenhauses, einen anderen rettete die Feuerwehr per Drehleiter. Sechs Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Nach aktuellen Kenntnissen der Polizei wird noch eine Person vermisst. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, konnten es die Einsatzkräfte nocht nicht vollständig absuchen.

Die Flammen machten das Gebäude unbewohnbar, Teile des Dachgeschosses sind bereits eingestürzt. Nach Schätzung der Polizei ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Roth und den Ortsteilen waren über zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Noch immer (Stand: Donnerstagvormittag) laufen die Bergungsmaßnahmen, die Hauptstraße ist weiterhin gesperrt.

Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben - die Kripo ermittelt nun.

