Verkehrsführung am Kränzleinsberg: So soll es weiter gehen

HILPOLTSTEIN - Bei einem Überblick über Straßenprojekte der Stadt Hilpoltstein und des Staatlichen Bauamtes Nürnberg stand in der jüngsten Sitzung des Stadtrats die Umgehung für Sindersdorf und Meckenhausen im Mittelpunkt. Allerdings waren die Freien Wähler (FW) mit diesem Tagesordnungspunkt ganz und gar nicht zufrieden. Dieser sei zu kurzfristig angesetzt worden und sei generell zu kurz, kritisierte FW-Vize Markus Odorfer.

Der Geh- und Radweg über den Kränzleinsberg soll durchgehend in östlicher Richtung geführt werden, was auf unserem Foto der rechten Seite entspricht. Dies ist aber die einzige Änderung im Vergleich zur Planung von 2017. © Harry Rödel



Wenn dieser Tagesordnungspunkt früher bekannt gewesen wäre, wäre der Sitzungssaal prall gefüllt gewesen mit Sindersdorfer und Meckenhausener Bürgern, betonte Odorfer. Bürgermeister Markus Mahl verwies in diesem Kontext auf eine für Sindersdorf und Meckenhausen geplante Bürgerversammlung hin, die nach der Sommerpause des Stadtrats stattfinden soll und in der es detailliertere Informationen geben würde. Außerdem werde in dieser Sitzung nichts entschieden. Die Infos, die er präsentiere, habe er erst am Mittwoch bei einem Gespräch mit einem Vertreter des Staatlichen Straßenbauamtes erfahren. Zu spät, um diese noch öffentlich anzukündigen.

An Planung wenig geändert

Bevor es in puncto Umfahrung zur Sache ging ging, erklärte Dieter Kamm vom Spalter Planungsbüro Klos, wie es mit der Abflachung der Kuppe am Kränzleinsberg weiter gehen werde. "An der Planung von 2017 hat sich wenig geändert", sagte er. Im Zuge der Abflachung des Kränzleinsberges, die am künftigen Abzweig in die Erweiterung des Gewerbegebiets beginnt und beim Abzweig nach Pyras beziehungsweise Hofstetten endet, entsteht auch ein Geh- und Radweg und zwar durchgehend (von Hilpoltstein kommend) auf der linken (östlichen) Seite. Dieser Weg endet am Abzweig Richtung Hofstetten. Baubeginn sei 2020, erklärte Mahl. Was eine rund neunmonatige Umleitung während der Bauarbeiten angehe, könnte man den Bürgern in Hofstetten eine Umleitung durch diesen Ortsteil nicht zumuten, meinte CSU-Sprecher Hans Meier. Während der Abflachung der Kuppe werde auch die Erweiterung des Gewerbegebiets an die Straße angeschlossen.

Zur Umgehung Meckenhausen/Sindersdorf. Wie Kamm erklärte, werde die Grundlagenermittlung im Herbst abgeschlossen. 2019 sollte der Entwurfsplan folgen, bis Ende 2021 sollte auch die Planfeststellung abgeschlossen sein.

Zeitraubende Klagen

Wenn, ja wenn, gegen die Trasse nicht geklagt wird. In so einem Fall werde der Zeitplan gewaltig durchgewürfelt. Mitte 2023 sollen schließlich die Ausschreibung sowie der Bau erfolgen. Wenn alles optimal läuft, denn Kamm betonte, dass seine Darstellung vom Idealfall ausgehe.

Was den Trassenverlauf betrifft, so Kamm, gebe es mittlerweile vier Varianten: Die schon bekannten Süd- und Nordumfahrung sowie eine Verkehrsführung über die Autobahn und eine sogenannte Null-Variante. In diesem Fall würde man testen, ob man der Belastungen durch den Straßenverkehr mit baulichen Mitteln Herr werde. Zum Beispiel, indem man die Fahrbahn verschmälert und den Gehweg verbreitert.

Eine Umgehungsführung über die Autobahn schlossen sowohl Kamm als auch Mahl aus finanziellen Gründen aus. In diesem Fall müssten zwei Brücken gebaut werden, was gewaltige Kosten nach sich ziehen würde, sagte Mahl, der zufrieden damit war, dass die Planungen momentan noch in der Zeitschiene sind".

