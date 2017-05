"Verrückte Welt" auf Burg Abenberg

In einer neuen Ausstellung geht es um die Faszination "Täuschung" - 12.05.2017 18:19 Uhr

ABENBERG - Es war eine besondere Eröffnung für eine besondere Ausstellung auf Burg Abenberg. Noch bis 27. August ist im Haus fränkischer Geschichte die "Verrückte Welt der Täuschungen" zu sehen, bei der die "Faszination der Wahrnehmung" im Mittelpunkt steht.

Alles eine Frage der Perspektive: Museumsleiterin Kerstin Bienert (links) „schrumpft“ den dritten Bürgermeister Anton Friedrich (am Stuhl).



Schüler der "Museumsklasse" der Mittelschule Abenberg überraschten das Publikum zu Beginn mit Experimenten aus der Ausstellung. Ungläubiges Staunen weckten Paula Fischer und Maximilian Endres bei den zahlreichen Gästen, als sie die Gleichgewichtswand und die magischen Klötzchen präsentierten.

Warum verliere ich das Gleichgewicht, wenn eine Wand mit schwarzen Streifen vor meinen Augen bewegt wird? Zwei Klötzchen zusammen sind leichter als nur eines. Wie kann das sein? Die Schüler verteilten süßen Traubenzucker und baten alle sich die Nase zuzuhalten. Ihre Frage lautete: Warum schmecke ich nichts, wenn ich mir die Nase zuhalte?

Fast 30 verschiedene Stationen laden ein in die verrückte Welt der Täuschungen einzutauchen, selbst zu experimentieren und die eigene Wahrnehmung zu testen.

Für Museumsleiterin Kerstin Bienert ist dies der Schlüssel zum Erfolg einer jeden Ausstellung: "Neugierde wecken, Staunen hervorrufen und zum eigenen Handeln einladen." Mit diesen Leitlinien will sie mit den von ihr konzipierten Ausstellungen eine gute Basis für Lernerlebnisse schaffen und die Museen so zu einem "lebendigen Ort der außerschulischen, kulturellen Bildung entwickeln".

Dank einer Kooperation mit der Mittelschule Abenberg ist sie auf diesem Weg wieder einen Schritt weiter. Die 5. und 6. Ganztagsklasse besuchen in einem eigenen Museumsprojekt einmal in der Woche mit Lehrkraft Marion Degenhardt-Ebersberger die Museen auf der Burg. Hier wird dann gemeinsam mit der Museumschefin zum Mittelalter geforscht, die Burg erkundet und an der Entwicklung der Sonderausstellungen mitgewirkt. Die Gestaltung der Eröffnung war ein erster öffentlicher Beitrag der Schülerinnen und Schüler, bei denen sich Kerstin Bienert sehr herzlich bedankte.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Gruppenführungen, Kindergeburtstage und Aktionen für Schulklassen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Informationen: (0 91 78) 9 06 18; www.museen-abenberg.de