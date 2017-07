Versuchter Einbruch in Rednitzhembach

Polizei sucht Täter und bittet um Mithilfe - vor 6 Minuten

REDNITZHEMBACH - In der Nacht auf Montag (10.07.2017) versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in Rednitzhembach einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Symbolfoto © Frank Rumpenhorst/dpa



Symbolfoto Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Zwischen Mitternach und 10:05 Uhr am Montag versuchten die Einbrecher,

über eine Tür in ein Anwesen im Kanalweg zu gelangen. Hierbei entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 300 Euro. In das Gebäude gelangten die Unbekannten jedoch nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei

bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.