Vertrackte Rechenaufgaben zum Abi-Start

230 Gymnasiasten in Roth und Hilpoltstein beginnen mit den Prüfungen - vor 37 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Noch ein letzter Blick aufs Maskottchen, ein Schluck aus der Flasche mit energiereicher Flüssigkeit und ein aufmunternder Satz vom Schulleiter — dann startete der vierstündige Lösungsmarathon im Fach Mathematik.

Mit einer vierstündigen Mathematikprüfung — Algebra, Stochastik und Geometrie — startete am Mittwoch das Abitur. Auch in Hilpoltstein und Roth (unser Foto) grübelten insgesamt 230 Gymnasiasten über den Rechenaufgaben. © Carola Scherbel



Mit einer vierstündigen Mathematikprüfung — Algebra, Stochastik und Geometrie — startete am Mittwoch das Abitur. Auch in Hilpoltstein und Roth (unser Foto) grübelten insgesamt 230 Gymnasiasten über den Rechenaufgaben. Foto: Carola Scherbel



Drei Aufgaben – je eine in Algebra, Geometrie und Stochastik – hatten 127 Abiturienten in der Turnhalle des Rother Gymnasiums am Mittwoch zu bewältigen. Alle Schülerinnen und Schüler waren zur Prüfung zugelassen worden. Am Hilpoltsteiner Gymnasium beugten sich 103 Zwölftklässler über die vertrackten Fragen.

Dass die auch wirklich lösbar sind, war beim Prüfungsbeginn um 9 Uhr längst sichergestellt: Schon seit 6 Uhr hatten die Mathematiklehrer jede einzelne Aufgabe durchgerechnet und in den drei Bereichen jeweils eine von zwei möglichen ausgewählt.

Gemeinsamer Aufgabenpool

Dabei gab es heuer eine Besonderheit: Im Zuge der Bemühungen um ein Zentralabitur ist inzwischen ein gesamtdeutscher Aufgabenpool gebildet worden, aus dem sich die Länder einzelne herausgreifen. In Bayern stammt eine der Mathematik-Aufgaben aus diesem gemeinsamen Topf. Nachdem aber vor Kurzem in Baden-Württemberg die Abituraufgaben geklaut wurden, musste auch in Bayern diese Mathematikaufgabe aus dem Pool ausgetauscht werden. Die Mathematik-Fachschaft am Rother Gymnasium hat dafür gestern eine Ersatzaufgabe ausgewählt.

Nach dem ersten schriftlichen Abiturtag haben die Schüler ein paar Tage Verschnauf- (und Lern-)pause: Weiter geht es mit dem Fach Deutsch am nächsten Dienstag. Dann folgt am Freitag, 12. Mai, die dritte schriftliche Prüfung — wahlweise in einer Sprache, einem sozial- oder naturwissenschaftlichen Fach.

Die beiden letzten Termine für die Kolloquien liegen zwischen dem 22. Mai und dem 2. Juni. Im Kolloquiumszeitraum, der auch noch vor den Pfingstferien liegt, werden die Schüler/innen am Gymnasium Hilpoltstein in den Fächern Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Geschichte, Geografie, Wirtschaft-Recht, evangelische und katholische Religionslehre, Ethik, Biologie, Chemie, Physik, Sport, Kunst und Musik geprüft.

car/hr