Video-Umfrage: Was sagen die Rother zu Parkgebühren?

Der Stadtrat will noch beraten, wie die Gebühren geregelt werden - vor 30 Minuten

ROTH - Zunächst beschloss der Rother Stadtrat, dass ab Oktober die Gebühren in den Parkdecks (Zentrum, Kulturfabrik, Schloss Ratibor) erhöht werden und, dass das kostenlose Parken in der Parkgarage am Sieh-dich-für-Weg ein Ende hat. Das sorgte für Diskussionen - nun soll noch einmal im Stadtrat beraten werden. Was sagen die Rother Bürger dazu?

Noch sind die defekten Schranken im Parkhaus am Sieh-Dich-Für-Weg in Roth geöffnet, das Parken ist gratis. Das könnte sich im Herbst ändern. © Carola Scherbel

Ende Juni beschloss der Rother Stadtrat, dass ab Oktober die Gebühren in den Parkdecks (Zentrum, Kulturfabrik, Schloss Ratibor) erhöht werden und, dass das kostenlose Parken in der Parkgarage am Sieh-dich-für-Weg ein Ende hat. Diese Entscheidung sorgte für Diskussionen, auch in der vergangenen Sitzung des Stadtrats. Nun soll noch einmal überlegt werden, wie die Gebühren gestaltet werden. Was sagen die Rother Bürger dazu?

Lea-Verena Meingast