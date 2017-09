Videobeweis: Ist die Zeit haarsträubender Fehlentscheidungen vorbei?

Zur neuen Spielzeit in der Bundesliga eingeführt — In den unteren Ligen ist diese Neuerung kein Thema - vor 28 Minuten

LANDKREIS ROTH - Zur neuen Spielzeit wurde in der Fußball-Bundesliga der Videobeweis eingeführt. In den unteren Ligen ist er von Seiten des Verbandes noch kein Thema. Für Schiedsrichterobmann Sven Laumer hat er schon eine Berechtigung, er würde ab der Landesliga aber eher einen vierten Offiziellen einsetzen.

Seit dieser Bundesligasaison sitzen Videoassistenten vor Monitoren, um bei strittigen Szenen in das Geschehen auf dem Rasen einzugreifen. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht unumstritten. Die FIFA wird im März 2018 darüber entscheiden, ob diese Hilfe weiter zugelassen sein soll. © Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Seit dieser Bundesligasaison sitzen Videoassistenten vor Monitoren, um bei strittigen Szenen in das Geschehen auf dem Rasen einzugreifen. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht unumstritten. Die FIFA wird im März 2018 darüber entscheiden, ob diese Hilfe weiter zugelassen sein soll. Foto: Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Seit Jahrzehnten fasziniert der Fußball die Massen, sorgt nicht nur an Stammtischen für lebhafte Diskussionen. Millionen von Experten in Deutschland urteilen, besonders ausgiebig wird debattiert, wenn dieser Sport Neuerungen erfährt, wie etwa die Einführung der Gelben und Roten Karten (WM 1970) oder die Torlinientechnik in 2015.

Nach einer einjährigen Findungsphase mit entsprechenden Schulungen feierte nach den Regeln des International Football Association Board (IFAB) der Videobeweis am ersten Spieltag der 55. Bundesligasaison seine Premiere. Mit gemischten Gefühlen harrten DFB, DFL, Akteure und natürlich der Zuschauer der Dinge, die da kommen würden.

In guter Erinnerung waren noch die haarsträubenden Fehlentscheidungen, die trotz dieser Hilfe im Confed-Cup zu Tage traten. Der 18. August war ein guter Tag für die Technik, ein verstecktes regelwidriges Vergehen wurde entdeckt und mit Elfmeter geahndet.

Doch der nachfolgende Samstag brachte schon die Ernüchterung und mündete darin, dass beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten die ursprünglich vorgesehene kalibrierte Linie durch ihre hauseigene Technik ersetzten. Auf den Videobeweis in Köln konnte in vier Partien nicht zugegriffen werden.

Projektleiter Hellmut Krug nahm sich den Dienstleister Hawk-Eye aus Frankfurt vor, bat um schnellstmögliche Besserung und schloss im anderen Fall ein Ende nicht aus, nachdem er noch im Juli gerade dies für unvorstellbar hielt.

Torjubel umsonst

Auch so kann ein Torjubel umsonst sein, die Dauer, bis eine Entscheidung des Videoassistenten und seiner Supervisoren feststeht, wird als zu lange empfunden. Die Zeitspanne kann ein Kritikpunkt sein. Doch mit einbezogen werden muss, dass im Halbfinale der Volleyball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Serbien die Beweisführung in zwei wichtigen Szenen nur Sekunden in Anspruch nahm, im Eishockey kann fast unerträgliche Geduld gefordert sein.

Ohnehin wird die FIFA im März 2018 entscheiden, ob diese zusätzliche Hilfe auch weiterhin zugelassen sein wird, auch unter Zuhilfenahme aus den Erfahrungen in Italien und Portugal. Wieder einmal völlig ausgeschlossen von aller Technik sind zehntausende von Amateurfußballern und Unparteiischen, die auf dieser Ebene eingesetzt werden. Sven Laumer ist als Wirtschaftsinformatiker voll in seinem Beruf eingespannt, fungiert aber nebenbei als Schiedsrichterobmann im Fußballkreis Neumarkt/Jura.

"Ich habe leider nicht alle Bundesligaspiele sehen können, aber ich bin schon positiv gestimmt, dass der Videobeweis seine Berechtigung hat. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Technik funktioniert, das ist selbstverständlich. Ich bin guter Dinge, dass bald alles wunschgemäß abläuft und die Macken und Kinderkrankheiten, die in der Technik nicht unüblich sind, von der Bildfläche verschwinden", sagt Laumer. Eingegriffen in das Spielgeschehen wird nur bei spielrelevanten Szenen wie bei Toren, Elfmetern, Roten Karten und Spielerverwechslungen. "Das ist meiner Meinung nach ausreichend", sagt der 34-Jährige. "Es kann natürlich sein, dass sich etwas entwickelt, dass man noch mit einbeziehen kann. Darüber kann nachgedacht werden."

Dennoch steht der Schiedsrichter immer mehr unter Beobachtung und könnte sich zusätzlicher Kontrolle unterzogen fühlen. Laumer verneint diese Ansicht eindeutig. "Die Schiedsrichter bilden ein Team mit der Verständigung über das Headset. Letztendlich entscheidet der Referee in eigener Verantwortung und wird in seinen Kompetenzen nicht beschnitten."

Vierter Assistent ab Landesliga

Aus Sicht des Amateurschiedsrichters beschreibt er seine Arbeit wie folgt: "Natürlich haben wir die Technik nicht. Ich berate mich in kniffligen Situationen mit meinen Assistenten und habe, so glaube ich, immer die richtige Lösung gefunden. Wir können uns verbessern, indem wir unter Hilfe des BFV auf Sport Total Partien der Bayernliga nachträglich komplett ansehen. Dabei haben wir die Möglichkeit, bestimmte Aktionen zu studieren. Es kann geprüft werden, ob man vielleicht bessere Laufwege wählen könnte oder sich entwickelnde Spielszenen besser antizipieren kann. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass einmal, sagen wir ab der Kategorie Landesliga, ein vierter Assistent eingesetzt wird."

Bleibt noch zu ergänzen, dass den Videobeweis weder der Schiedsrichter noch ein Spieler einfordern kann. Doch wie verhält es sich, wenn ein Amateurspieler den viereckigen Rahmen symbolisch für ein TV-Gerät anzeigt? "Dann würde ich zu ihm sagen, dass wir beide viel besser sein müssten, um dies überhaupt thematisieren zu können", sagt Laumer.

GERHARD HILLEBRAND ghi