Viel zu tun: Daniel Horndasch ist 100 Tage im Amt

Der Allersberger Bürgermeister und die vielen Probleme - 12.11.2017 17:50 Uhr

ALLERSBERG - "Keine Angst vor unbequemen Wahrheiten und unbequemen Entscheidungen" hatte Daniel Horndasch schon im Wahlkampf als Motto ausgegeben. Am 16. Juli haben ihn die Allersberger – vielleicht ja auch deswegen – zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt, am 5. August hat der 43-Jährige ganz offiziell das Amt angetreten. Nun sind die ersten 100 Tage seiner Amtszeit um. Und eines dürfte inzwischen allen klar sein: Er versucht, Wort zu halten.

„Wir haben den Taktschlag erhöht“: Vor 100 Tagen hat Daniel Horndasch ganz offiziell auf dem Chefsessel im Allersberger Rathaus Platz genommen. © Foto: Tobias Tschapka



Schon nach ein paar Wochen im Amt den Bürgern erklären, dass die Steuern erhöht werden müssen, "glauben Sie, das macht Spaß?". Nein, das glaubt nun wirklich keiner. Aber Allersberg fehlt für die vielen offenen Baustellen in der Marktgemeinde eben einfach das Geld, "und dann muss man auch mal Entscheidungen fällen, die nicht jedem gefallen", ist sich Daniel Horndasch sicher.

Drei Monate Amtszeit liegen hinter dem Bürgermeister, drei Monate voller Arbeit und Informationen, "und jeden Tag kommt eine neue Botschaft dazu", sagt Horndasch. Damit meint er zum Beispiel den Brandschutz an der Mittelschule, der jetzt mit 1,3 Millionen Euro zu Buche schlägt; oder die Deponie an der Freystädter Straße, deren Sanierung viele Jahre nach der Schließung endlich angegangen werden soll; oder die Tartanbahn auf dem Sportplatz der Mittelschule, die erneuert werden müsste, aber hoffentlich doch noch drei Jahre hält; oder die fünf Wasserrohrbrüche, für deren Behebung im laufenden Straßenunterhalt eigentlich kein Geld mehr da war; oder den Ölschaden an der Grundschule, wo seit 16 Jahren rund 10 000 Liter Heizöl in der Erde schlummern.

Die Liste der Dinge, die noch zu tun sind, ist jedenfalls lang. Wie lang, hat der Marktgemeinderat spätestens in den beiden öffentlichen Sondersitzungen des Hauptausschusses gemerkt, in denen genau diese Liste auf dem Tisch der Markträte lag, samt (meist geschätzten) Kosten, grobem Zeitplan und außerdem dem Hinweis, wie hoch sich die Marktgemeinde verschulden müsste, wenn sie sich alle Wünsche erfüllt – nämlich von derzeit elf Millionen Euro auf 24 Millionen. Denn auch das ist dem neuen Bürgermeister nach eigener Aussage wichtig: Transparenz. Gerade wenn es um die Finanzen gehe, "müssen alle den gleichen Informationsstand haben", und zwar Verwaltung, Marktgemeinderat und Bürger. Das zeigt bereits Wirkung: "Wir diskutieren darüber, wie wir die Probleme angehen. Nicht darüber, ob wir sie haben".

Und welches Fazit zieht er jetzt selbst nach den ersten 100 Tagen? "Wir haben den Taktschlag erhöht", meint Horndasch. Es gab bereits ein Wochenend-Arbeitstreffen, um den Haushalt vorzuberaten, eine Infofahrt, in der sich die Markträte verschiedene Bäder angeschaut haben, und die beiden erwähnten Sondersitzungen. Und es gibt eine neue Geschäftsordnung, in der der Sitzungsbeginn eine halbe Stunde nach vorne verlegt wurde, um die Sitzungsdauer zu erhöhen, eine Zeit, die auch regelmäßig ausgeschöpft wird, schließlich gibt es viel zu beraten.

Außerdem gibt es laut Horndasch erste — gute — Nachrichten für die Bürger: In den nächsten Tagen soll auf der Staatsstraße vor der Grundschule Tempo 30 eingeführt werden, "die Zusage ist schon da". Und wenn die Allersberger ihr Grüngut zum Container bringen, müssen sie in Zukunft nicht mehr mit den schweren Säcken die Leiter zum Container hinauf klettern, sondern können diese unten ausleeren und den Rest macht dann der Bauhof.

Jetzt kommt die Adventszeit. Auch die wird ganz sicher alles andere als ruhig. Aber dann, zwischen den Jahren, will Daniel Horndasch ein paar Tage nur mit der Familie — seiner Frau und den beiden zehnjährigen Söhnen — verbringen.

Danach geht es weiter. Im Januar wird der neue Haushalt beraten. Das ist die erste Bewährungsprobe, bei der sich zeigen wird, wie gut Bürgermeister und Marktgemeinderat inzwischen miteinander arbeiten. Und ob sie wirklich den Mut haben, auch unbequeme Entscheidungen zu fällen.

BEATE WINDISCH