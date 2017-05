Viele Traumautos bei Spalter Oldtimer-Rallye

SPALT - Sie kommt, will einen "Caddy" und bekommt ihn auch. Mehr noch: Brigitte Walbrun, bekannt als Rosi aus der Fernsehserie "Dahoam is dahoam", darf mit der Startnummer eins losfahren bei der ersten Spalter Benefiz-Oldtimer-Rallye für die Sternstunden-Aktion des BR. Los geht es vor dem Kornhaus. Dort finden sich zahlreiche weitere Prominente ein, um sich für den guten Zweck in die Oldtimer zu schwingen, die den Augen nur so schmeicheln.

Kam 1962 von Mailand ins Frankenland: der Alpha Romeo Giulietta.



Eine Augenweide. Zahlreiche blank gewienerte Oldtimer gingen in Spalt an den Start. Schirmherr Volker Bauer kam gar im Porsche-Traktor angerauscht. Während der Fahrt galt es, lustige Prüfungen zu bewältigen. © Fotos: Jürgen Leykamm



Als Beifahrer sind die aus Funk und Fernsehen bekannten Damen und Herren eine beliebte, zusätzliche Zierde. So mancher von ihnen entdeckt vor der monumentalen Kulisse des "HopfenBierGut" auch sein persönliches Traumauto wieder. Wie etwa Ernst Hannawald, der zielsicher auf einen Rolls Royce Cabrio zusteuert. "Einfach traumhaft", schwärmt der unter anderem in "Die Rosenheimcops" mitspielende smarte Mittfünziger, "in einem solchen Wagen bin ich als Jugendlicher mitgefahren". Vor einigen Jahren war er auch im Film "Dampfnudelblues" zu erleben. Auch in der Serie "Irgendwie und sowieso" von 1986 spielte er mit. Ein Schicksalsjahr für Hannawald, dessen Lebensgefährtin sowie ein Freund damals bei einem Autounfall starben, den der Schauspieler als einziger überlebte. Wären sie in einem stabilen Rolls Royce gefahren, "würden alle noch leben", sagt Hannawald nachdenklich.

Was den Blick auf den Sinn der Sternstunden-Aktion lenkt, die Menschen helfen will, die es im Leben schwer haben. Das ist aller Unterstützung wert, dachten sich Stefan von Heyden, Harald Stengel und Harald Spachtholz. Und riefen zusammen zur ersten Benefiz-Oldtimer-Rallye für den guten Zweck auf. "Schön, dass es auch Petrus gut mit uns meint", sagt von Heyden im Interview, als es soweit ist. Beim Treffen mit Sternstunden-Geschäftsführer und Initiator Thomas Jansing sei dieser gleich begeistert von der Idee gewesen.

Die Werbetrommel für das Projekt hat von Heyden dann unter anderem bei der Vorstadt-Hochzeit in München gerührt. Bei dem Künstlerball sagten gleich drei Schauspieler aus "Dahoam is dahoam" zu. Neben Brigitte Walbrun auch Lucas Bauer, der sich genüsslich neben einer BMW R 42, einem Motorrad aus dem Jahr 1928, postiert. Es gehört Günter Weigelmeier aus Röttenbach. Schon als Teenager fuhr er damit durch die Spalter Hügellandschaft, damals war das Bike noch im Besitz seine Freundes, der mittlerweile verstorben ist. Das Zweirad hält die Erinnerung an eine gute Zeit wach.

In Spalt ist Bauer das erste Mal, lernt die Stadt aber schon vor dem Start gut kennen: "Wir haben uns einige Male verfahren," verrät er, "aber hier ist es wirklich sehr charmant, ich bin sehr entzückt." Kollege Holger Wilhelm nickt zustimmend. Ein Oldtimerfan, seitdem er im Jaguar des Onkels gesessen hat. Wilhelm selbst fuhr sogar mal einen "Caddy". Allerdings steht der Spitzname in diesem Fall für einen Opel Kadett und nicht für einen Cadillac, für den sich Brigitte Walbrun begeistern kann. Als sie mit Wilhelm eines der Schnauferl berührt, sind beide bemüht, mit Kleid beziehungsweise Hemd gleich wieder nachzupolieren.

Walbrun weiß, wie viel Arbeit die Gefährte machen. Sie fuhr mal ein altes Golf Cabrio – zwei Jahre bedurfte es der Restauration. Umso mehr schätzt es das Trio von "Dahoam is dahoam", dass es in einem Alfa Romeo Giulietta Platz nehmen darf. "Er kam 1962 von Mailand ins Frankenland", erklärt den Dreien das Besitzerpärchen Carola und Clemens Lubowski aus Schwabach.

Viele Geschichten ranken sich um die Oldtimer. Einen solchen aus dem Jahre 1961 etwa bekam eine Fahrerin gleichen Jahrgangs einst als Abiturgeschenk. Nun ist sie in Spalt damit am Start. So diktiert es Stefan von Heyden in die BR-Mikrofone. Eigentlich ist er trotz seiner eigenen Schauspielerfahrung bei den Spalter Sommernachtsspielern richtig aufgeregt. Sagt er vor dem Interview – währenddessen ist davon nichts zu spüren. Vielleicht half der Tipp Hannawalds: "Entspann Dich, Stefan, einfach atmen!" Das erste Wort baut von Heyden gleich in seine Antwort auf die Frage ein, warum Oldtimer-Rallyes so schön sind: "Man fährt entspannt los und kommt entspannt an!"

Ganz leger beweist derweil Cornelia Corba, die in über 100 Fernsehproduktionen zu sehen ist, ihre Qualitäten als Fotomodell und räkelt sich an der Motorhaube eines Mercedes 600 Pullmann Landaulet, wie ihn einst auch der Papst fuhr. Noch älter ist übrigens "Bonnie" vom gleichen Autobauer: ein 170er Diesel aus dem Jahr 1952, mit dem der Hilpoltsteiner Ralf Gnatzy vorfährt.

Da kann sogar der Porsche vom Landtagsabgeordneten Volker Bauer nicht mithalten, der als Schirmherr zum Startschuss das Wort an Teilnehmer und Besucher richtet. Es ist ja auch ein Porsche junior, also ein Traktor. Für den Start einer solchen Oldtimer-Fahrt gäbe es "keinen schöneren Platz im Landkreis" (Bauer) als das Kornhaus, wo Moderator Martin Cernan die Gefährte vorstellt, bevor sie sich zur Fahrt ins Spalter Hügelland aufmachen. Dabei gibt es zahlreiche lustige Prüfungen zu bewältigen. Es wird ein voller Erfolg. Van Heyden ist begeistert und kündet an: Eine solche Spalter Benefiz-Rallye "gibt es vielleicht nochmal."

