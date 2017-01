Vizeweltmeister: "The Flash" schlägt knapp daneben ein

Alexander Flemming im Finale der Ping-Pong-WM in London vom Chinesen Weihao Yan geschlagen - vor 1 Stunde

HLPOLTSTEIN/LONDON - Es wurde nichts aus dem kompletten Medaillensatz: Bei den Weltmeisterschaften im Ping Pong gewann Alexander Flemming aber immerhin seine zweite Silbermedaille. Er unterlag im Finale eines Wettbewerbes der totalen Wachablösung in der Weltspitze dem Chinesen Weihao Yan mit 1:3.

Alexander Felmmings Temparament setzte sich im Achtefinale gegen die Abgeklärtheit des Russen Dmitry Bobrov durch. © privat



Alexander Felmmings Temparament setzte sich im Achtefinale gegen die Abgeklärtheit des Russen Dmitry Bobrov durch. Foto: privat



Beide Finalisten hatten sich in der K.o.-Runde dadurch ausgezeichnet, dass sie Rückschläge wegstecken können. Deshalb war es nicht unbedingt ein gutes Vorzeichen, das der Kapitän der Hilpoltsteiner Zweitliga-Mannschaft mit 15:10 den ersten Satz für sich entschied. Der Chinese konterte mit einem 15:6 fulminant und blieb mit 15:11 und 15:10 am Drücker, bis er den Sieg in der Tasche hatte.

Weihao Yan war einer der Hauptbeteiligten am großen Favoritensterben im Achtelfinale. Er sorgte mit dem Drei-Satz-Sieg über den Rekord-Weltmeister Maxim Shyrev für das erste Ausrufezeichen. Der Kroate Lubomir Pistej ballerte danach den Titelverteidiger Andrew Baggaley (England) mit seinen gewaltigen Schlägen aus dem Wettbewerb. Zu kämpfen hatte im Achtelfinale auch Alex Flemming, doch der emotionsgeladene „The Flash“ drehte einen 0:1-Rückstand gegen den intelligent spielenden Russen Dmitry Bobrov, verwandelte den ersten von fünf Matchbällen und setzte seine Titeljagd im Viertelfinale gegen den Filipino Richard Gonzales fort. Sein Glanzstück lieferte der Deutsche im Halbfinale gegen den Baggaley-Bezwinger Lubomir Pistej ab, der den ersten Satz 15:13 gewann, dem Spielwitz Flemmings dann aber nichts mehr entgegenzusetzen hatte (12:15, 10:15).

Als Leader der Gruppe C hatte sich Flemming schnell für die K.o.-Runde qualifiziert. Dabei war die erste Hürde nicht der Malteser Mario Genovese, sondern der deutsche Nachrücker Kevin Meierhof, den der Hilpoltsteiner ebenso mit 2:0 bezwang, wie den Nordiren Paul McCreery. Der flotte Auftakt bescherte Flemming am ersten Turniertag eine lange Wartezeit auf sein Match im Sechszehntelfinale. Das Spiel gegen den Russen Dmitry Popov wurde als eines der letzten aufgerufen. „The Flash“ bekam dabei auch einen Warnschuss ab, denn der zweite Satz ging mit 15:13 an den Gegner, den Flemming im dritten Durchgang umso genussvoller sezierte: Den Punkt zum 15:5 bereitete er mit einem aus der Drehung geschlagenen Konter vor.