Vogelgrippe: Weiter Stallpflicht im Landkreis Roth

Federvieh hat nach wie vor „Hausarrest“ - vor 10 Stunden

ROTH/HILPOLTSTEIN - Seit bei einer toten Ente am Rothsee Ende November die Vogelgrippe nachgewiesen wurde, ist im Landkreis Roth kein weiterer Fall mehr aufgetreten. Dennoch gilt auch hier weiter wie in ganz Bayern die Stallpflicht für Geflügel aller Art.

Seit fast drei Monaten sind Hühner Stubenhocker. Am 18. November vergangenen Jahres erließ das bayerische Uweltministerium wegen der Vogelgrippe Stallpflicht für jegliches Haus- und Nutzgeflügel. © Foto: Elke Bodendörfer



In den vergangenen Tagen sind weitere Fälle, darunter in Weisendorf bei Herzogenaurach und bei Schwandorf aufgetreten. „Wir haben auch schon viele weitere Tiere untersuchen lassen, aber es war nichts“, beruhigt die stellvertretende Leiterin des Rother Veterinäramts, Dr. Ulrike Pawlik. Bei einigen Tieren stünden die Untersuchungsergebnisse noch aus. Unter den untersuchten Tieren seien bislang nur Wildvögel gewesen, darunter vor allem Wasservögel und sogar ein Silberreiher. Ob die jeweiligen Tiere dem zurzeit grassierenden H5N8-Virus zum Opfer gefallen sind, das findet die Pathologie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen heraus. Auch wenn aktuell im Landkreis kein betroffener Vogel aufgefunden wurde, heißt das noch lange nicht, dass die Gefahr vorüber ist.

Sehr hohe Infektionsgefahr

Das Umweltministerium hat am 18. November die Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet, um die Ausweitung der Vogelgrippe auf Hausgeflügel zu verhindern. Auch Ausstellungen und Märkte mit Geflügel sind deshalb weiterhin tabu. „Die Infektionsgefahr ist sehr hoch“, weiß Dr. Pawlik. Deswegen sind auch Hunde- und Katzenbesitzer verunsichert, ob sich ihre „Streuner“ mit dem Virus anstecken könnten. „Bislang ist hierzulande noch kein Fall dieser Art bekannt“, beruhigt Dr. Pawlik.

Gänzlich ist die Übertragung auf andere Tierarten oder Menschen nicht auszuschließen. Weltweit hat es laut WHO (Stand Juli 2016) seit 2003 lediglich 854 Fälle von aviärer Influenza bei Menschen gegeben — und das obwohl die Seuche seit Jahren in Teilen Fernostasiens verbreitet ist, wo Milliarden Menschen leben.

Dennoch: Die Hühner, Enten, Puten und Gänse müssen auf unbestimmte Zeit weiter im Stall bleiben. „Schön ist das natürlich nicht“, meint die Tierärztin, „wenn die Tiere den Freilauf gewohnt sind.“ Nicht jeder Landwirt hätte einen Stall, wo sie sich frei bewegen und scharren können.

Einer der vorgesorgt hat, zumal es 2005 ja schon mal eine wochenlange Stallpflicht wegen der Vogelgrippe gab, ist der Eysöldener Landwirt Manfred Dorner. Als er vor zwei Jahren einen neuen Hühnerstall für seine 120 Legehennen bauen ließ, hat er gleich an einen neun mal 15 Meter großen überdachten Frischluft-Auslauf gedacht, in dem die Federtiere nach Lust und Laune im Stroh picken und scharren können.

Dieser Auslauf ist mit einem Wildvogel-Schutzgitter umrandet, sodass die Hühner nicht mit Wildvögeln in Kontakt kommen können. Im Sommer würden die Hennen auch weiter nach draußen laufen können, aber das geht jetzt natürlich nicht. „Im Schnee und auf dem hart gefrorenen Boden finden sie ja eh nichts“, meint Dorner. Die Tiere würden im Winter gar nicht so gerne draußen rumlaufen.

Dorner ist als Direktvermarkter ab Hof mit weniger als 350 Hühnern auch aus dem Schneider, was die Kennzeichnungspflicht betrifft. Halter von mehr Legehennen dürfen ab dem 13. Februar ihre Eier nicht mehr als Freilandeier kennzeichnen, sondern nur noch als Eier aus Bodenhaltung, was sich dann sicherlich auch auf die Preise auswirken wird. Und: die Freilandeier werden knapp. Es gibt nur bald nur noch welche aus dem Ausland oder aus Bundesländern, wo es derzeit noch keine Stallpflicht gibt.

Große Verunsicherung herrscht bei Geflügelaufzucht und -mastbetrieben. Horst Grießmeier aus Georgensgmünd hat enen solchen Betrieb. Neben Eiern aus Bodenhaltung gibt es bei ihm normalerweise auch Puten-, Gänse- und Entenfleisch zu kaufen. Außerdem züchtet er diese Tiere auch für Mastbetriebe. „Momentan sind unsere Mastställe leer“, sagt er. Man könne Wasservögel ja schlecht einsperren.

Grießmeier ist gespannt, wie sich die Lage weiter entwickelt. Junge Enten, Hühner und Gänse müssten im Frühjahr von seinen Kunden bestellt werden. Er weiß nicht, wie viele er in diesem Jahr brauchen wird. Viele Bauern hätten gar nicht den passenden Stall dazu, wenn die Stallpflicht noch länger andauern würde. Und das scheint momentan der Fall zu sein.

Kleidung regelmäßig wechseln

Dr. Ulrike Pawlik hat noch ein paar Tipps auf Lager, wie man verhindern kann, dass sich das Virus weiter ausbreitet. So sollten Geflügelbesitzer am besten ihre Kleidung, insbesondere ihre Schuhe wechseln, bevor sie den Stall betreten. Denn infizierter Wildvogelkot könne überall vorkommen und so in die Ställe geschleppt werden. Ebenso sollte man darauf achten, dass das Futter wildvogelsicher aufbewahrt wird.

Hundehalter sollten ihre Lieblinge insbesondere an Gewässern anleinen, damit sie keine toten Wasservögel aufstöbern und so deren Spuren verbreiten. Wer tote Wasservögel entdeckt, sollte die Polizei oder das Veterinäramt verständigen.

Und das beliebte Füttern von Schwänen und Enten mit Brot sollte man am besten ganz sein lassen, da sonst immer mehr Vögel angelockt werden und sich das Virus im Ernstfall schnell verbreiten kann.

ELKE BODENDÖRFER

