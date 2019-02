Volksbegehren: Zehn-Prozent-Hürde in vielen Gemeinden im Landkreis Roth geknackt

Schlangen im Rathaus — Zusätzliche Öffnungszeiten - vor 30 Minuten

LANDKREIS ROTH - 14 Tage lang können sich die bayerischen Bürger in ihren Heimatrathäusern in Listen für das Volksbegehren "Artenvielfalt – Rettet die Bienen" eintragen. Am 31. Januar hat die Eintragungsfrist begonnen, am 13. Februar endet sie. Zeit für eine Halbzeitbilanz. In den meisten Gemeinden des Landkreises Roths dürften für die Initiatoren bereits die Sektkorken knallen, die Zehn-Prozent-Hürde ist dort schon geknackt. Bayernweit haben sich bislang nach Angaben des Landesbunds für Vogelschutz rund 700 000 Personen eingetragen, das entspricht rund sieben Prozent.

Noch nie sei der Andrang bei einem Volksbegehren so groß gewesen wie dieses Mal, meint Karin Welsch vom Hilpoltsteiner Einwohnermeldeamt. In der Burgstadt liegt die Beteiligung jetzt schon bei 11,5 Prozent. © Foto: Harry Rödel



Noch nie sei der Andrang bei einem Volksbegehren so groß gewesen wie dieses Mal, meint Karin Welsch vom Hilpoltsteiner Einwohnermeldeamt. In der Burgstadt liegt die Beteiligung jetzt schon bei 11,5 Prozent. Foto: Foto: Harry Rödel



"Die zehn Prozent haben wir schon am Dienstag erreicht", erzählt Lena Konrad vom Einwohnermeldeamt der Gemeinde Büchenbach. Der Andrang sei in den ersten Tagen enorm gewesen, vor allem Samstagfrüh und eben auch am besagten Dienstag, an dem das Rathaus seine Pforten bis 19 Uhr offen gelassen hat, was natürlich den Berufstätigen zugute kommt. 4169 stimmberechtigte Bürger gibt es in Büchenbach. Am Donnerstagmorgen hatten sich bereits 487 von ihnen in die entsprechenden Listen eingetragen.

Ein ähnlicher Erfolg ist aus Georgensgmünd zu berichten. Von den 5278 Stimmberechtigten, haben Stand Donnerstagmorgen 558 ihre Unterschrift abgegeben. "Das entspricht 10,6 Prozent", hat Christine Irregen vom Gmünder Einwohnermeldeamt ausgerechnet.

"Ich denke, dass wir’s bis heute Abend geknackt haben", rechnet der Rother Ordnungsamtsleiter Roland Hitschfel. Mit heute meint er den Donnerstag, an dem das Rathaus eh bis 20 Uhr geöffnet hat. Von den 18 975 stimmberechtigten Rothern hatten sich bis Donnerstagmittag rund 1700 in die Listen des Volksbegehrens eingetragen. Im Schnitt kamen in den ersten Tagen rund 200 bis 250 Leute täglich. "Auffallend viele ältere Menschen", sagt Hitschfel. Die ganz Jungen so zwischen 18 und Anfang 20 seien nicht so gut vertreten gewesen, aber diese könnten ja am langen Donnerstag oder noch am Samstagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr kommen.

In den ersten Tagen gab es teilweise sogar Wartezeiten von bis zu zehn Minuten im Rother Rathaus, was den meisten Stimmberechtigten bis auf ganz wenige Ausnahmen nichts ausmachte. Es dauere halt immer ein bisschen, erklärt Hitschfel, weil jede Unterschrift mit dem Computersystem abgeglichen werden müsse, damit niemand mehrfach unterschreiben könne. Ab und zu käme auch jemand rein, der noch wissen möchte, um was es überhaupt geht. "Wir dürfen da aber nicht beraten", sagt Hitschfel. Wer unsicher sei, kriege einen Zettel in die Hand, wo die wichtigsten Fakten des Volksbegehrens Artenvielfalt draufstehen.

Eine der wenigen Gemeinden im Landkreis Roth, wo am Donnerstagmittag die Zehn-Prozent-Hürde noch nicht überschritten war, ist das ländlich geprägte Hopfenstädtchen Spalt. Von den 4023 Wahlberechtigten hatten sich bis dato 316 eingetragen. Aber auch im Spalter Rathaus rechnet man fest damit, dass die Hürde zur Zulassung des Volksbegehrens noch diese Woche geschafft wird.

So ähnlich ist der Tenor auch im Röttenbacher Rathaus. Dort haben bis Donnerstagmittag von den 2264 Eintragungsberechtigten 189 unterschrieben. "Ich bin mir sicher, dass wir die zehn Prozent schaffen. Es ist ja gerade erst die halbe Zeit um", sagt Wolfgang Kolb vom Einwohnermeldeamt.

"In Hilpoltstein haben sich bei einem Volksbegehren noch nie so viele Leute eingetragen wie dieses Mal", meint Karin Welsch vom Einwohnermeldeamt. So sei es kein Wunder, dass sich in der Burgstadt mittlerweile 11,5 Prozent der Wahlberechtigten in die Liste eingetragen haben. Am gestrigen Donnerstag war in Rathaus II eine XXL-Arbeitstag: Eigens wegen des Volksbegehrens war das Büro im Einwohnermeldeamt bis 20 Uhr geöffnet und am Samstag, 9. Februar, wird zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet sein.

"Am 13. Februar ist dann ab 16 Uhr Feierabend fürs Volksbegehren", meint Karin Welsch, Dann heißt es: "Rien ne va plus".

Auch in Allersberg hat die Bürgerbeteiligung die Zehn-Prozent-Hürde locker übersprungen. Von 6300 Wahlberechtigten setzten bereits knapp 700 ihre Namen auf die Unterschriftenlisten, berichtet Stefanie Krapfenbauer vom Allersberger Einwohnermeldeamt. Die Marktgemeinde bot vergangenen Donnerstag ebenfalls einen XXL-Donnerstag bis 20 Uhr an. Trotz längerer Öffnungszeiten hätten sich verschiedentlich Warteschlangen gebildet.

Rund 500 Unterzeichner fürs Volksbegehren waren gestern in Thalmässing verzeichnet. Damit wurde auch hier quasi schon zur Halbzeit die Zehn-Prozent-Hürde geknackt, erklärte Christian Huber vom Bürgerbüro.

"In Heideck waren gestern die zehn Prozent erreicht", berichtet Geschäftsstellenleiter Roland Hueber. Das Einwohnermeldeamt habe auch am Samstagvormittag geöffnet – ein Angebot, dass sehr viele Wähler genutzt hätten.

ebo/hr