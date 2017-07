Volkshochschule Landkreis Roth stellt ihr Programm für den Herbst vor

LANDKREIS ROTH - Die Volkshochschule des Landkreises Roth stellt ihr neues Programm für Herbst und Winter vor. In knapp 1000 Kursen werden ganz verschiedene Kurse im gesamten Landkreis angeboten. Es sind ganz neue dabei: zum Beispiel Kangatraining und Kurse mit Smovey-Ringen.

Knapp 1000 Kurse umfasst das neue Herbst-Winter-Programm der Volkshochschule Landkreis Roth, das die Mitarbeiterinnen und VHS-Leiter Arne Zielinski (3. v.l.) erarbeitet haben. © Foto: Lea-Verena Meingast



"Es gibt Kurse, die immer gut funktionieren, wie PC- und Fotografiekurse – da bieten wir auch weiterhin viele verschiedene an", erklärt Karin Zargaoui, Leiterin der Fachbereiche Sprachen und Integration sowie Beruf. "Zusätzlich haben wir ein paar neue, besondere Kurse im Angebot", sagt Arne Zielinski, Geschäftsführer der vhs.

Ein Highlight sind zwei Veranstaltungen, die sich mit den Herausforderungen der Demokratie auseinandersetzen: Am 6. Dezember findet in Hilpoltstein ein Abend zum Thema "Streitet euch!" statt. Dabei geht es um den demokratischen Umgang mit Populismus und Stammtischgesprächen. Am 13. Dezember stellen in Hilpoltstein ZDF-Moderatorin Petra Gerstner und der Journalist Christian Nürnberger ihr Buch "Die Meinungsmaschine" vor, das erklärt, wie Nachrichten entstehen. Beide Abende sind gebührenfrei.

Vom 11. Oktober bis zum 10. November kann in Roth eine Ausstellung über den Zivilen Friedensdienst besucht werden. "Wir wollen aktiv auf Schulen zugehen. Aber auch sonstige interessierte Gruppen können auf uns zugehen und dann organisieren wir eine Führung", sagt Arne Zielinski.

Englischer Lernkrimi

Wer Sprachen lernen möchte, ist bei der Volkshochschule gut aufgehoben. Neben den gängigen europäischen Sprachen werden auch Russisch-, Arabisch- und Tschechisch-Kurse angeboten. Für Englisch-Fans gibt es neue Kursformate, zum Beispiel einen Kurs, der sich mit englischen Lernkrimis befasst und das Format "Walking and Talking". Dabei wird Theorie im Kursraum gelernt, gesprochen wird dann beim Spazierengehen in und um Roth. Die Themen, als auch die Spazierwege werden in der ersten Stunde von der Gruppe gemeinsam beschlossen.

Traditionell breit gefächert ist das Angebot der vhs im Bereich Gesundheit, so auch dieses Mal mit 379 Kursen. "Die Yoga- und Kochkurse sind nach wie vor sehr beliebt. Wir bieten im Herbst und im Winter insgesamt 50 Koch- und 80 Yoga-Kurse im gesamten Landkreis an", so Arne Zielinski.

Sport mit dem Baby

Ganz neu im Programm ist das Kangatraining in Greding, Sport für junge Mütter und Väter, die ihre Babys auf der Brust tragen, in Bewegung bleiben und den Rücken trainieren wollen. Ebenfalls neu: verschiedene Tanz- und Fitnesskurse mit Smovey-Ringen, Schwungringen, die bei rhythmischen Bewegungen vibrieren und mit speziellen Übungen 97 Prozent aller Muskeln trainieren.

"Den Bereich Kultur haben wir stark ausgebaut, sodass wir nun in zwei Dritteln der Gemeinden Literaturveranstaltungen anbieten können", erklärt Cordula Doßler, Leiterin der Fachbereiche Kultur und junge vhs.

Lesung mit Nava Ebrahimi

Ein Highlight: Am 19. September liest in Wendelstein Nava Ebrahimi aus ihrem Debütroman "Sechzehn Wörter", für den sie in der deutschen Literaturszene gerade viel Anerkennung erfährt. Die Reihe "Der Landkreis liest", die letztes Jahr Premiere hatte, wird ab Ende Oktober in Thalmässing fortgeführt. Die vhs bietet außerdem weiterhin viele Kurse zu traditionellem und regionalem Kunsthandwerk, wie Flechten, Klöppeln und Nadelbinden, an.

Der Bereich für Kinder und Jugendliche, junge vhs, wurde neu strukturiert. "Wir wollten einfach stärker auf die unterschiedlichen Altersgruppen eingehen", erklärt Cordula Doßler. Ein Highlight: Am 22. Oktober findet in Hilpoltstein eine szenisch-musikalische Lesung des Dschungelbuchs mit Anja Seidel und Yogo Pausch statt.

Die gedruckte Version des Programmhefts ist in einer Auflage von 15 000 Exemplaren erschienen und zum Beispiel in allen Rathäusern erhältlich. Infos zum Programm finden Sie auch unter www.vhs-roth.de

LEA-VERENA MEINGAST