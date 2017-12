In der Nacht auf Sonntag ist ein Renault Clio in der Alex-Zink-Straße in Flammen geraten. Das Feuer ging auch teilweise auf das Haus über und beschädigte die Fassade sowie ein Rollo. Außerdem verbrannte eine Mülltonne. Die Ursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand. © NEWS5 / Fechner