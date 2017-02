Vom Audi SQ5 fehlt jede Spur: Auto in Wendelstein geklaut

SCHWABACH - Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochmorgen ein Bewohner des Kugelhammerwegs in Wendelstein. Über Nacht hatte ein Unbekannter den Audi SQ5 aus dem Carport gestohlen - nun sucht die Polizei Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Röthenbach bei Sankt Wolfgang, einem Ortsteil von Wendelstein im Landkreis Roth, ein grauer Audi SQ5 TDI geklaut. Der Wagen, im Wert von über 30.000 Euro, war im Kugelhammerweg in einem Carport abgestellt.

Der unbekannte Täter entwendete den SUV im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 08.15 Uhr. Das Auto hat laut Angaben der Polizei das Kennzeichen RH-S1114. Erst Ende Januar wurde in Nürnberg ein Q5 gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 091121123333 um Zeugenhinweise.

