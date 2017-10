Vom Brot bis zum Bier und vom Holz bis zum Glas

NÜRNBERG/LANDKREIS ROTH - Sie musste kurzfristig einspringen, war aber wie gewohnt Herrin der Lage. Die stellvertretende Landrätin Hannedore Nowotny (SPD) hat am Samstag den Biergarten samt Gemeinschaftsstand des Landkreises Roth in Halle sieben auf der Consumenta eröffnet und zahlreiche Bürgermeister, Kreisräte und Gemeinderatsmitglieder begrüßt.

Handwerkliche Meisterleistung der Zimmerer-Innung bei der Consumenta: Verspannte Holzbretter bilden eine (sichtlich belastbare) freitragende Kuppel ohne Seile oder Nägel. © Foto: Robert Schmitt



Die SPD-Kommunalpolitikerin bezeichnete den einheitlichen Auftritt der Region als "Botschafter des Landkreises" und erinnerte an die Auszeichnungen für den Messe-Stand. 2009 war es der Marketingpreis und 2014 die Ehrung als Consumenta-Pionier, mit der die Initiative des Landratsamts in besonderer Weise hervorgehoben worden ist. Immerhin war der Biergarten nebst dem Unternehmer-Kreis aus dem Landkreis Roth diesmal bereits zum 13. Mal zu Gast auf der Verbrauchermesse. "In dieser Zeit haben hier am Gemeinschaftsstand 200 Firmen auf sich aufmerksam gemacht", rechnete Nowotny vor. "Das ist ein Riesenerfolg, denn es waren zahlreiche Existenzgründer und Jungunternehmer dabei", resümierte die stellvertretende Landrätin.

Freitragende Kuppel

Rund um den Biergarten haben sich alte Bekannte ebenso gruppiert wie neue Unternehmer und Messe-Novizen. Die Zimmerer-Innung war zum dritten Mal mit der "Lebendigen Werkstatt" vertreten. Manfred Dirsch aus Eckersmühlen und seine Kollegen verblüfften erneut mit einer handwerklichen Meisterleistung. Die freitragende Kuppel ohne Seile oder Nägel bestand aus in besonderer Weise miteinander verspannten Holzbrettern. Die Passanten staunten nicht schlecht: Sie hielt die Musikanten Otto Schmidpeter und Ralf Schiller als "Quetsch und Blech" ebenso aus wie den Landtagsabgeordneten Volker Bauer (CSU) samt Zimmerer-Innungsspitze. "Der Messestand ist seit drei Jahren Teil unserer Marketingaktionen für mehr Nachwuchs", erklärte Helmut Heine, Obermeister der Zimmerer in Mittelfranken-Süd aus Georgensgmünd. Sie tragen Früchte. 2015 gab es im Innungsbereich 21 Auszubildende. 2017 waren es 18.

Erstmals auf der Messe am Gemeinschaftsstand des Landkreises Roth mit einem eigenen Stand vertreten sind "Kräuter Grün" und die Rother Glaserei Joachim Lehrmann. Seit zwei Jahren führt die Heilkräuterpädagogin Margit Albrecht bereits ihren kleinen Laden in der Rittersbacher Straße in Georgensgmünd. Dessen Sortiment hat sie nun auf die Consumenta mitgebracht. Naturseifen aus Pflanzenölen und andere Körperpflegeprodukte aus Biorohstoffen ohne Duftzusätze für die empfindliche Haut sowie feines aus der Kräuterküche produziert Margit Albrecht ausschließlich selbst in ihrer kleinen Manufaktur.

Joachim Lehrmann sieht sich als Spezialist für flache Gläser im Haus. Dabei wirbt er auch für ressourcenschonende Wärmedämmung. Er bietet an, bei Fenstern nur die Glasfläche zu ersetzen. "Das kann bis zu 60 Liter Heizöl pro Jahr und Quadratmeter Fensterfläche sparen", sagt der Glasexperte, der vor allem Spezialwünsche bei Duschverkleidungen, Glasgeländern und Vordächern erfüllt. Sowohl Lehrmann als auch Albrecht hätten sich ihren Worten zufolge ohne Unterstützung des Landratsamtes nicht auf die Messe getraut. "Mich hat Thomas Pichl von der Wirtschaftsförderung angesprochen", lobt Albrecht die Initiativkraft der Behörde. Lehrmann ist von der mit ihm kooperierenden Rother Sicherheitszentrale überzeugt worden, sich am Gemeinschaftsstand zu beteiligen. Beide erhoffen sich vor allem eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrads. Das selbe gilt für "Casa Tomata" aus Wassermungenau. Dort produziert Familie Illini viele verschiedene Tomatensorten.

Traditionell ist der Landkreis Roth auf der Consumenta mit weiteren Repräsentanten vertreten. Die Original-Regional-Genussmeile in Halle eins wird wesentlich von Direktvermarktern und Produzenten aus dem Landkreis mitgestaltet. Innovative Brotprodukte der Rednitzhembacher Bäckerei Lederer sind ebenso zu finden wie Bier der Barthelmesauracher Familienbrauerei Gundel. Das Ehepaar Jörg und Daniela Gundel demonstriert jenes typisch fränkische Bier, das seit 1887 in fünfter Generation im Kammersteiner Ortsteil gebraut wird. Die Spalter Stadtbrauerei ist mit Braumeister und Marketingleiter vertreten. Familie Schnell aus Neppersreuth hat zahlreiche Kürbiskern-Sorten und -Öle im Angebot. Die Pfahlers aus Wernfels haben neues Bauernhofeis dabei. Die Selingstädter Edelbrennerei Schmidt macht nicht nur aus eigenem Obst erlesene Spirituosen und Liköre. Auch fremde Äpfel, Birnen oder Trauben werden für die Auftraggeber verarbeitet.

Wirkungsvolle Werbung

Als außerordentlich innovativen Direktvermarkter kann man gewiss den "Naturmetzger Seefried" aus Abenberg bezeichnen. Es ist zum zweiten Mal bei der Original-Regional-Meile der Consumenta vertreten und verkauft aus seinem Foodtruck "Schäuferla auf die Hand". Der Biergarten des Landkreises wird kulinarisch seit acht Jahren vom Gasthof Winkler aus dem Allersberger Ortsteil Alfershausen betreut. Chef Thomas Winkler macht vor allem durch ein täglich wechselndes Hauptgericht auf sich aufmerksam. "Es gibt Leute, die richten ihren Besuch auf der Messe nach unserer Speisekarte", weiß Winkler und sieht in seinem Messeengagement "ein zwar nicht immer unmittelbar messbares, aber gewiss wirkungsvolles Werbeinstrument".

Ebenfalls in Halle eins ist die Touristik- und Naherholungsabteilung des Landratsamts angesiedelt. Am eigenen Stand findet ein täglich wechselndes Info-Programm der Kommunen und Museen im Landkreis statt. Außerdem sind brandneue Prospekte aufgelegt worden. "Unsere schönsten Wanderwege" heißt die Broschüre mit Karten, Tourenbeschreibungen und Tipps aus dem Landkreis Roth. Unter dem Titel "Winter-Zauber" wird der Veranstaltungskalender für die kalte Jahreszeit und die Vorweihnacht angeboten.

