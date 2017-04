Von Hip zu "GNTM"

Die aus Hilpoltstein stammende Julia Bauer ist Chefredakteurin von bunte.de und agierte als Mediencoach bei "Germany’s Next Topmodel" - 21.04.2017 17:58 Uhr

HILPOLTSTEIN/ROTH - "Germany’s Next Topmodel" hatte kürzlich Verstärkung von einem echten "Hilpoltsteiner Kindl": Mediencoach Julia Bauer stammt aus der Burgstadt.

Julia Bauer (5.v.re.) hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: „Schreiben und Menschen“ – das kann sie nun als Chefredakteurin von bunte.de bestens vereinbaren. Am Donnerstag war die einstige Hilpoltsteinerin auch als Mediencoach bei „Germany’s Next Topmodel“ zu erleben. © Foto: ProSieben



Schönheit ist nicht alles! Das musste so manch’ adrette Teilnehmerin der zwölften Staffel von "Germany’s Next Topmodel" wieder schmerzlich erfahren. Denn in der elften Folge wurde den Mädels nun journalistisch auf den Zahl gefühlt.

Unter anderem war Julia Bauer, Chefredakteurin von bunte.de, nach Los Angeles gereist, um den jungen Frauen in einer "Interviewschulung" exklusive Storys zu entlocken — nebst Tränen und viel Geplapper. Wem das Gesicht der Medienfrau bekannt vorkam, braucht sich nicht länger zu wundern: Julia Bauer saß bereits bei "Wer wird Millionär" auf dem heißen Stuhl – und ja, sie stammt aus Hilpoltstein!

Inzwischen hat sie ihr Faible "Schreiben und Menschen" zum Beruf gemacht. Nach einem Volontariat bei bunte.de und einigen Jahren im Lifestyle-Ressort von Yahoo Deutschland sowie ProSieben kehrte sie zu ihren Wurzeln zurück: Seit 2016 ist sie jetzt "Head of Content" von bunte.de

Damit taucht sie noch tiefer in die schillernde People-Lifestyle-Welt ein — wie an der Seite des Modelscout-Trios Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo am Donnerstag zu erleben war.

