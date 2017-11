Von Lage über Ambros zu Bembers

ROTH - Beide haben hymnenhafte Megahits geschaffen, beide sind mit ihrer Musik in die deutschsprachige Rock- und Popgeschichte eingegangen: Klaus Lage und Wolfgang Ambros. Im November sind die Musiker in der Kulturfabrik in Roth zu Gast.

Wolfgang Ambros und Günter Dzikowski sind am 18. November unplugged in die Kulturfabrik zu hören und sehen. © Foto: Kulturfabrik



Lage tritt bereits am Freitag, 10. November, mit seiner neuen Formation auf, dem Trio "Gute Gesellschaft", mit dem er sein neues Album "Blaue Stunde" spielt, mit Groove, Spaß und Überraschungen, und auch mit den geliebten Hits – aber aufgefrischt. Wolfgang Ambros geht, begleitet von seinem langjährigen musikalischen Partner Günter Dzikowski am Samstag, 18. November, mit seinem erfolgreichen, vom großen Johnny Cash inspirierten Unplugged-Format "Ambros pur" in die fünfte Runde.

Jeder kennt ihre Publikumserfolge wie Lages "1000 und eine Nacht" oder "Schifoan" von Ambros. Dabei haben der Wahl-Bremer Lage und der Wiener Ambros nicht allein auf Ruhrpott-Romantik und vollmundigen Schmäh gesetzt. Dennoch sind einige der bekanntesten Klaus-Lage-Hits wie "Faust auf Faust" und "Monopoli" untrennbar mit dem Duisburger Tatort und seinem Heroen Horst Schimanski verknüpft. Zuvor hatte es bei Lage mit dem von Wolf Maahn produzierten Album "Stadtstreicher" von 1982 und ein Jahr später mit "1000 und eine Nacht" bereits erfolgreich "Zoom" gemacht. Lage veröffentlichte insgesamt mehr als 20 Alben, komponierte den Joe-Cocker-Hit "Now That You’re Gone" mit und sang die deutsche Version der Toy-Story-Filmmusik.

Legendäre Verdienste

Ambros’ Durchbruch in Österreich kam bereits mit seinem berühmten, von Joesi Prokopetz geschriebenen Song "Da Hofa". Allen bekannte, bis heute erfolgreiche Hymnen gelangen ihm gleich im Anschluss mit "Zentralfriedhof" und "Schifoan". Seine musikalischen Verdienste sind legendär – vom Dylan-Cover "Für immer jung", dem Watzmann-Album und dem dazugehörigen "Rustical" über Auftritte mit seiner Band "Die No. 1 vom Wienerwald" und "Austria 3" mit Fendrich und Danzer bis hin zu seinen Neuinterpretationen von Tom-Waits-Songs und Wienerliedern sowie seinem Format "Ambros pur!", für das er zusammen mit Dzikowski und Regisseur Rudi Dolezal mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde.

All dies und noch mehr lässt sich nachlesen im soeben erschienen neuen Programmheft in Rot. Ebenso findet man darin die Kulturtermine mit Konzerten von Faltenradio, den Old Blind Dogs, Klangwelten und dem Bluegrass Jamboree.

Dazu mit Bembers, Bürger from the hell und Stephan Zinner die Protagonisten des 13. Rother Kabarettherbstes sowie alles zum vorweihnachtlichen Familienmusical "Der kleine Prinz". Und wem dann spätestens in einigen Wochen das passende Weihnachtsgeschenk fehlen sollte, der kann sich von den Empfehlungen inspirieren lassen: Von der großen Tanzshow "Don’t Stop the Music – The Evolution of the Dance" über Willy Astor, Das Beste von Austria 3 und Ringlstetter bis hin zu Stefan Leonhardsberg und dem Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn.

Das aktuelle Programmheft der Kufa für November/Dezember liegt an allen bekannten Vorverkaufsstellen aus sowie in städtischen und kulturellen Einrichtungen in Roth, Nürnberg, Fürth, Erlangen und der Region. Auf Wunsch wird das Programmheft kostenlos außerhalb von Roth zugesendet. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, online auf kulturfabrik.de/eventim.de und an der Abendkasse. Informationen zum Vorverkauf unter (0 91 71) 84 87 14 und unter www.kulturfabrik.de