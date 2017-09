Von Milchtankstellen und Schweinen mit Philosophie

Der Bauernverband lud Vertreter der Politik zu Gesprächen vor Ort an kleinbäuerliche Höfe mit verschiedenen Schwerpunkten - vor 49 Minuten

Markus Christ (rechts) gab BBV-Kreisobmann Thomas Schmidt und den anderen Besuchern einen Einblick in den „Pig Port 4“, in dem sich die Schweine so wohl fühlen wie die Rinder im Kuhkomfortstall. © Foto: Jürgen Leykamm



Es knistert gewaltig im Agrarwesen. Vor allem öffentliche Meinung und Bürokratismus machen ihm das Leben schwer. In beiden Bereichen sitzen die Vertreter der politischen Ebenen an den Schalthebeln und wurden demzufolge vom Bayerischen Bauernverband (BBV) zu Gesprächen vor Ort eingeladen. Der Besuch galt Betrieben mit verschiedenen Schwerpunkten, um die unterschiedlichen Problematiken aufzuzeigen.

LAIBSTADT/LIEBENSTADT – Mit auf die Reise ging auch Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler (CSU). Sie nutzte die Gelegenheit im Vorfeld, um Werner Wagner am Kolbenhof (Thalmässing) einen Besuch abzustatten. Seines Zeichens auch Vorsitzender der Kreiszuchtgenossenchaft sowie des Besamungsvereins Neustadt an der Aisch.

Seit über einem Vierteljahrhundert gibt der BGJ-Meister den Besuchern des Berufsgrundschuljahres praktische Einblicke in seinen Betrieb – mittlerweile beläuft sich die Zahl auf etwa 100. Darunter auch immer wieder Quereinsteiger in den Landwirtsberuf – vom Metzger bis zum Bankkaufmann.

Bis heute ist die Agrarausbildung sehr gefragt, "trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen und Mehrarbeit", so das Lob Mortlers. Damit das gelingen kann, muss auch das Miteinander der Generationen funktionieren, wie Wagners Ehegattin Anita unterstreicht. Der eigene Hof ist ein gutes Beispiel.

In der Übergabephase ans jetzige Betriebsleiterehepaar habe ihr Schwiegervater auf gute Kooperation gesetzt. Und auch der Sohn der jetzigen Chefs "darf am Hof Vieles ausprobieren", schließlich habe auch er seine eigenen Vorstellungen.

Nach dieser Einstimmung ging’s los: In großer Runde traf sich die Gruppe am Laibstädter Anwesen von Franz und Helga Peter, wo BBV-Kreisobmann Thomas Schmidt mit zwei Stichworten herausrückte, die den Landwirten auf den Nägeln brennen: "Rückhalt und Verlässlichkeit". Statt Planungssicherheit und Unterstützung gäbe es oft Verunsicherung und Vorwürfe. Oder auch Klagen über hohe Butterpreise.

Was man dabei übersehe, sei, dass die immer noch unter den Werten von 1966 lägen, als die Durchschnittsverdienste einen Bruchteil von heute betragen hätten. Entsprechend wenig profitieren denn auch die Peters mit ihren 40 Milchkühen von der Situation.

Sohn Matthias ist als Teilzeitkraft dabei und darüber hinaus als Futterberater tätig. Das Zubrot ist unbedingt notwendig. Denn der Arbeitsverdienst am Hof ist nicht besonders erquicklich.

"Kommen Sie überhaupt auf Ihren Mindestlohn?", will etwa Wolfgang Hauber, Bundestagskandidat der Freien Wähler wissen. Ein klares "Nein" bekommt er von Matthias Peter zu hören.

An Arbeit indes mangelt es Milchbauern nicht. Sie hätten, wenn keine Sonderaufgaben anfielen, eine Siebentagewoche mit 35 Stunden, so Schmidt. Mindestens. Zu gut zwei Dritteln lebten die Milchbauern zudem von den Direktzahlungen der EU. Die gibt es ganz direkt (erste Säule) und auch eher indirekt, an Auflagen gebunden (zweite Säule). Die verschlängen aber bereits 90 Prozent der Zuwendungen.

Werde künftig stärker nach Säule zwei verschoben, "dann muss mein Sohn den Betrieb zusperren", bedauert Rainer Erdel. Der Dietenhofener Bürgermeister und langjährige FDP-Bundestagsabgeordnete hat seinen Agrarbetrieb bereits übergeben.

Zeigen, "was ihnen ihre Bauern wert seien", so Mortler, könne der Verbraucher aktiv, indem er etwa beim Landwirt direkt einkaufe. Gelegenheit gibt es dazu etwa bei einer Milchtankstelle in Liebenstadt, die von Anna und Johannes Maderer betrieben wird.

Das Ehepaar betreibt Landwirtschaft im Nebenerwerb, hat "drei Schweine für den Eigenbedarf" und 14 Milchkühe, die die "Tankstelle beliefern" - eine von knapp zehn im Landkreis.

Im Falle Maderer ein Erfolgsmodell. Seit März lässt sich hier Milch tanken – und schon gebe es Stammkunden. Der Liter kostet einen Euro, der in den Automat geworfen werden muss. Zum Verkauf stehen auch andere Lebensmittel – ganz auf Vertrauensbasis: Nudeln mitnehmen, Geld in die Kasse legen, die bislang immer stimmte, und nicht selten gibt es sogar Trinkgeld.

Das weiß auch Christine Christ vom am gleichen Ort beheimateten Geflügel- und Schweinehof Christ, Kooperationspartner der Maderers. Die Christs haben ihren Agrarbetrieb erst jüngst aus dem Boden gestampft. Im letzten Jahr wurde der Schweinestall eingeweiht: ein sogenannter "Pig Port 4", einer der ersten in der Region. Er folgt der Philosophie des Kuhkomfortstalls mit Strohhaltung, ist offen und gut durchlüftet.

Die 370 Mastschweine haben je einen Ruhe-, Fress- und Auslaufbereich. Die Wirtschaftswege sind kurz: Die Ferkel kommen vom Erzeuger aus Kaltenbuch, die gemästeten Tiere wandern zu einer Metzgerei in Großweingarten. So berichtet Chef Markus Christ. Dennoch hatte es im Vorfeld, teils aufgrund falscher Annahmen, Proteste gegeben.

Mit Vorbehalten muss auch seine Frau Christine in ihrer Funktion als Erlebnisbäuerin kämpfen. Lehrer scheuen den Mehraufwand, Eltern die Stallgerüche, die Schulklassen-Führungen durch den Hof mit sich bringen. Landtagsabgeordneter Volker Bauer (CSU) beklagt ebenfalls die Entfremdung von der Landwirtschaft. Was sein Parlament anbelangt, "wohnen die größten Skandalisierer in München im dritten Stock", so Bauer.

JÜRGEN LEYKAMM