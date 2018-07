Vor dem großen Umbau schaut sich hoher Besuch um

Vorsitzender des Awo-Bundespräsidiums und Landesvorsitzender Beyer zu Gast im Betreuungszentrum in Roth - vor 1 Stunde

ROTH - Rund um und im Awo-Betreuungszentrum im Rother Eigenheim soll sich bald einiges tun. Der Awo-Bezirksverband plant für einen Teil des Gebäudekomplexes einen Neubau, außerdem will sich das Zentrum mit "Quartiersarbeit" nach außen ins Eigenheim-Viertel öffnen. Einen Rundgang durch das Haus machten prominente Gäste.

Beim Rundgang durch das Awo-Betreuungszentrum: Martina Stamm-Fibich, Wilhelm Schmidt, Sven Ehrhardt, dahinter Latifa Karrmebo-Pöthe, Marcel Schneider, Andrea Eyrisch-Pfitzinger, Rudolf Schober, Thomas Beyer, Manuela Krumsiek und Perina Feicht (v.l.). © Foto: Scherbel



Hoher Besuch im Awo-Betreuungszentrum: Mit Wilhelm Schmidt und Dr. Thomas Beyer machten sowohl der Vorsitzende des Bundespräsidiums der Arbeiterwohlfahrt als auch sein Stellvertreter und bayerische Landesvorsitzender dem Haus in Roth ihre Aufwartung. Mit ihnen sahen sich die SPD-Kandidaten für Land- und Bezirkstag, Marcel Schneider und Sven Ehrhardt, sowie die Erlanger Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich in dem Haus der Altenpflege und Wiedereingliederung für psychisch Kranke um.

Die Gründe für das Treffen von Praktikern, fachkundigen Besuchern und Politikern waren vielfältig. Einen davon nannte Sven Ehrhardt: Im Betreuungszentrum der Awo, in dem der Bezirk Mittel- und Oberfranken für 69 Menschen eine Altenpflege- und für 110 psychisch Kranke eine Wiedereingliederungseinrichtung betreibt, stehen große Umbrüche an. Der ältere Gebäudeteil für die Wiedereingliederung aus den 70-er Jahren soll neu konzipiert und gebaut werden. Die Pläne liegen parat, letzte Gespräche vor der Genehmigung sind für diese Woche terminiert.

Gleichzeitig will man sich mit "Quartiersarbeit" ins benachbarte Wohngebiet öffnen. Mit Demenzgarten, Spielmöglichkeiten oder einem gemeinsamen Mittagstisch könnten Haus und Bewohner die im "Quartier" lebenden Menschen erreichen — und ein Miteinander mit ihnen. Kooperationspartner dafür sind die Stadt, der Seniorenbeirat, das Inklusionsnetzwerk oder die Nachbarschaftshilfe, aber auch der Awo-Ortsverband.

"Hier in Roth zeigt sich exemplarisch wie in einem Brennglas, wie gut Bezirks-, Kreis- und Ortsverband zusammen arbeiten", lobte denn auch Awo-Landesvorsitzender Thomas Beyer die Arbeit vor Ort. Trotzdem kritisierte er aus Awo-Sicht einiges Richtung Bund: Zum Beispiel "gravierende Fehler bei der Reform der Ausbildung für Pflegekräfte". Die Arbeiterwohlfahrt sei benachteiligt gegenüber den Wohlfahrtsverbänden, die Kliniken unterhalten. Denn diese Ausbildungsplätze könne sie nicht stellen. "Gut" nannte er dagegen, dass das Thema Pflege in den Vordergrund rücke — nicht zuletzt durch die Einladung eines Pflegers an Bundeskanzlerin Merkel. Beyer: "Jetzt müssen wir dranbleiben."

"Wir sind bei fast allem auf die Politik angewiesen", klagte auch Wilhelm Schmidt nicht nur an die Adresse der Land- und Bezirkstagskandidaten Schneider und Ehrhardt, sondern vor allem Richtung Martina Stamm-Fibich, die Mitglied im Gesundheitsausschuss ist. Wenn es um die Bezahlung der Pflegekräfte geht, zieht der Awo-Präsidiumsvorsitzende den Vergleich zu VW: "Dort bekommen die Azubis im ersten Jahr so viel Gehalt wie die Pflegekräfte im ersten Jahr nach ihrer Ausbildung."

"Die Menschen leisten sich teure Autos und teure Smartphones, aber die Pflege ist uns nichts wert", beklagte auch Marcel Schneider. Seine Mahnung: "Es muss ein Umdenken stattfinden."

Doch im Haus in Roth werde wertschätzende Arbeit geleistet, betonte Einrichtungsleiterin Perina Feicht und konnte dies beim Rundgang mit den Gästen bis in den gemütlichen Treff- (und Raucher-)Raum unter Beweis stellen. Bereichsleiterin Manuela Krumsiek, die die Besucher durch den Pflegebereich führte, wies dabei auf viel "gewohntes" und "liebgewonnenes" Mobiliar in Zimmern, Gängen und Treffpunkten hin: Mit dem "psychobiografischen Pflegemodell" nach Professor Erwin Böhm werden die Bewohner nicht mit Neuem, Fremdem, sondern mit den Impulsen und Reizen konfrontiert, die ihnen vertraut sind. So fassen sie Vertrauen und fühlen sich heimisch. Manuela Krumsiek nannte ein einprägsames Beispiel: "Also heißt es halt einfach Abort statt Toilette."

Wertschätzend und hochwertig soll die Arbeit für die Bewohner weiterhin bleiben. Auch wenn im Zuge des Umbaus ein Umzug ansteht. Wie der Awo-Präsidiumsvorsitzende für Ober- und Mittelfranken Rudolf Schober, der mit Vorstandskollegin Latifa Karrmebo-Pöthe nach Roth gekommen war, erklärte, müssen für die fünfjährige Bauzeit 80 Bewohner der Wiedereingliederung nach Roßtal umziehen. Aber auch die Pläne dafür lägen fertig in der Schublade. Denn die Notwendigkeit der Einrichtungen sei unstrittig, ergänzt Stamm-Fibich die Erläuterung von Bereichsleiterin Andrea Eyrisch-Pfitzinger. Die Zahl psychischer Erkrankungen sei "alarmierend hoch". Jeder vierte Erwachsene habe bereits eine psychische Behandlung hinter sich.

CAROLA SCHERBEL