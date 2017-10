Vorbereitungen für Thalmässinger Festival Music Adventure laufen

Einheimische und zugereiste Musikfans stehen am kommenden Wochenende Kopf - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Am kommenden Wochenende steht Thalmässing wieder Kopf. Zwei Tage lang wird das Music Adventure vollen Feiereinsatz von den einheimischen und zugereisten Musikfans fordern. Auf dieses Event arbeitet eine Riege Ehrenamtlicher seit Tagen hin. Eine Entdeckungstour zu den Helfern im Aufbau-Fieber.

Jörg Emmerling (re.) und Benedikt Hauke sägen eine OSB-Platte zurecht, um die letzte Lücke zwischen Barabschnitt 1 und 2 zu verschrauben. © Julian Karch



Jörg Emmerling (re.) und Benedikt Hauke sägen eine OSB-Platte zurecht, um die letzte Lücke zwischen Barabschnitt 1 und 2 zu verschrauben. Foto: Julian Karch



Die Lesch-Halle am Ortseingang von Thalmässing steht voll. Voller Arbeit. Palettenweise Bierzeltgarnituren, Spanplatten, Dachlatten, Glühbirnen, Waschbecken, Verlängerungskabel, Teppiche, Dekostoffe und Hinweisschilder.

Damit alles bis zum Freitagabend seinen Platz gefunden hat und aus der Firmenhalle wieder die Location für das zweitägige Musikabenteuer wird, werkelt es am Samstagnachmittag fleißig zwischen all den Stapeln. Ungefähr 500 Stunden Vorbereitung stecken die Organisatoren und Freunde des Thalmässinger Music Adventure jedes Jahr in ihr Fest – alles ehrenamtlich.

"Meterstab, Bleistift und Handschuhe nicht vergessen", erinnerte Hannes Mailinger, verantwortlich für Auf- und Abbau, drei Tage zuvor die Helferschar noch in einer Mail, die die Aufbautermine kundtat. Und gerade stecken etwa zwei Dutzend der Helfer in besagten Handschuhen und der Festivalaufbau in der heißen Phase.

Türme aus 1000-Liter-Containern

Die U-förmige Bar steht schon, an jeder Ecke ragt eine der Dachlatten in die Höhe und hält ein paar Meter der Lichterkette, die gerade einmal rund um die Halle zur Probe leuchtet. Dazwischen sind Türme aus 1000-Liter-Containern aufgestapelt und verzurrt. Noch steht der Totenkopf aus Pappmaché daneben. Am Freitag wird er auf der Säule hocken und von einem Strahler vom Dach der Jägermeister-Bar in Szene gesetzt werden.

Hier in der Halle am Ortsteingang von Thalmässing wird am Wochenende die Musik spielen. Derzeit sind zahlreiche Helfer dabei, alles für das Thalmässinger Adventure vorzubereiten. © Fotos: Julian Karch



Hier in der Halle am Ortsteingang von Thalmässing wird am Wochenende die Musik spielen. Derzeit sind zahlreiche Helfer dabei, alles für das Thalmässinger Adventure vorzubereiten. Foto: Fotos: Julian Karch



Ein Paar flinker Hände trägt da eine Box voller Tabletts vorbei, ein anderes Paar präsentiert Marlies Schwarz einen durchsichtigen Glühbirnenkolben und einen großen roten Glühreflektor mit einem fragenden Gesicht dazwischen. Die erfahrene Barverantwortliche weiß, welcher den Kassenbereich hinter der Bar am besten erhellt und entlässt den Nachwuchshelfer mit dem passenden Tipp zurück hinter die Spanplattenwand.

Erstmalig LED-Effekt-Wand im Einsatz

Gegenüber werden Stoffdreiecke verankert, daumendicke Stromkabel zur Nebenbühne gezogen und verzurrt und erste Strahler an den Traversen der Zweitbühne verschraubt, die noch auf Mannshöhe auf ihre Bestückung und die Endmontage warten. Unzählige Splinte und Bolzen sichern das Equipment, das mit zwei 40-Tonnern angeliefert worden ist. Über 100 Strahler werden es noch werden. Hinzu kommt dieses Jahr erstmals eine LED-Effekt-Wand, die sich über die Hauptbühne wölbt, wie Licht- und Tonverantwortlicher Mathias Hölzel mit einer 3D-Simulation zeigen kann.

Auf dem restlichen Gelände werden die Helfer bis Freitag aus all den Materialstapeln mit viel Leidenschaft und etwa 8000 Kabelbindern und 250 Metern Gewebeklebeband die Partylocation zusammengebaut haben, um den feierwütigen Gästen ein würdiges Setting zu zaubern.

DJ Antoine und Ostblockschlampen

Zusätzlich etwa 200 Sitzungsstunden liegen bis hierher schon hinter dem Team, das im Hintergrund die Großveranstaltung auf die Beine stellt. Es sind die Sitzungen, in denen die Entscheidungen zu Bands und Rahmenprogramm-Highlights fallen – und organisatorische Verrenkungen getätigt werden, um allen Eigenheiten der Stars gerecht zu werden.

Insgesamt sieben Künstler und Bands geben sich am Wochenende in Thalmässing die Klinke in die Hand: am Freitag die Rocker "Bleeding Hearts" aus England, "BBou" mit bayerischem Rap, der bekannte DJ Antoine und "Ostblockschlampen". Am Samstag geht es weiter mit futuristischen Tracks von "Barkley", populärer Musik mit DJ MashUp und energischen Beats von "Kyco".

"Wirklich sonderbar"

"Wirklich sonderbar" werde dieses Jahr beispielsweise die Premiere für den eingeforderten Chauffeurdienst mit einer hochwertigen Luxuskarosse, gibt Künstlerbetreuer Mathias Hölzel einen Einblick hinter die Kulissen.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Verband Popkultur in Bayern gehörte in den vergangenen Monaten zu den Aufgaben des Vorstandsteams. Seit diesem Jahr gehört das Music Adventure dem Verband an, der ein vielfältiges Seminarangebot für Künstler und Veranstalter bereithält und organisatorische Belange bündelt.

Zu 100 Prozent von ehrenamtlichen Helfern organisiert

Außerdem freut sich das Team heuer besonders über einen finanziellen Zuschuss des Bezirks Mittelfranken zur Förderung von Musik. "Gerade für ein Fest wie unseres, das zu 100 Prozent von ehrenamtlichen Helfern in ihrer Freizeit organisiert wird, ist dies eine große Ehre", kommentieren die Macher die Auszeichnung in einem facebook-Post, den sie zwischen Bergen an Lichterketten und Spülschwämmen an die Adventure-Follower senden.

Über 1000 Teilnehmer und Interessenten verzeichnet unterdessen die Veranstaltungsankündigung für das Partyset am Wochenende – und die flinken Hände schrauben, sägen, zurren, basteln und malern weiter, damit auch das diesjährige Event für all diese Fans wieder ein Erfolg wird.

Tickets für den Freitag kosten 17 Euro (zzgl. eventueller Vorverkaufsgebühren). Alternativ sind Wochenendtickets, die auch gleich den Eintritt für Samstag sichern, zum Preis von 22 Euro verfügbar. Karten gibt es noch bis einschließlich Dienstag, 24.10. bei den Geschäftsstellen der Sparkasse Mittelfranken-Süd sowie den Geschäftsstellen des Donaukuriers. Freitag, 27. Oktober, 12 Uhr, bei der Geschäftsstelle der Thalmässinger Sparkasse. Der Onlinevorverkauf ist bereits abgeschlossen.

SANDRA KARCH