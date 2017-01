Vorfahrt-Fehler kommt sehr teuer

Autofahrer hat Wagen auf der Vorfahrtstraße übersehen - vor 3 Stunden

ROTH - Mehr als 20 000 Euro Schaden richtete ein Unfall am Freitagnachmittag in Roth an.

Ein 55-jähriger Mann wollte vom Parkplatz des Schulzentrums in Roth in die Belmbracher Straße fahren, übersah dabei aber eine auf der Vorfahrtstraße fahrende gleichaltrige Frau.

Sein Wagen knallte gegen deren Auto, das nach der Kollision noch gegen zwei andere Fahrzeuge schleuderte, der Gesamtsachschaden beträgt über 20 000 Euro. Eine 39-jährige Unfallbeteiligte kam mit leichten Verletzungen in die Kreisklinik Roth.