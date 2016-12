Vorverkauf für die Rother Bluestage läuft

Musikfest lockt von 25. März bis 2. April 2017 mit aufregenden Konzerten - 16.12.2016 17:00 Uhr

ROTH - Hat sich längst herumgesprochen: Roth kriegt bald wieder den Blues! Der Vorverkauf für die 26. Auflage der „Rother Bluestage“ von 25. März bis 2. April 2017 ist am Start. Karten gibt es ab sofort.

Zwischen Memphis Soul, Electric Rhythm & Blues, Country, Rock und klassischem Songwriting: Die Tedeschi Trucks Band darf am 25. März Bluestage-Opener sein.



Für dieses Festival, das unter anderem von der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung und dem Wochenanzeiger Roth-Schwabach präsentiert wird, haben die Macherinnen der Rother Kulturfabrik abermals herausragende Vertreter des Genres eingeladen. Ihre musikalische Visitenkarte geben diesmal ab: die Tedeschi Trucks Band, Bettye LaVette, Ruby Turner, Mungo Jerry, Ami Warning, Jimmy Cornett, Pristine, Wellbad und viele mehr.

Den Auftakt macht das Eröffnungskonzert der Tedeschi Trucks Band am Samstag, 25. März 2017. Es folgen die Auftritte von Mungo Jerry (29. März), Pristine (30. März), Ruby Turner/Ami Warning (31. März), Jimmy Cornett & The Deadmen/Wellbad (1. April) und Bettye LaVette (2. April).

Bettye LaVette gibt am 2. April ihre Visitenkarte in Roth ab...



Diese MusikerInnen haben nicht selten beeindruckende Karrieren vorzuweisen. Wie zum Beispiel Bettye LaVette, die als eine der ausdrucksstärksten und emotionalsten Stimmen im Soul gilt. Zusammen mit Jon Bon Jovi sang sie zur Amtseinführung von Barack Obama vor mehr als 400 000 Menschen.

Ami Warning zeichnet sich durch ihre bemerkenswert rau-sanfte Stimme aus. Die Tochter des von der kleinen Karibikinsel Aruba stammenden Wally Warning, dessen Sommerhit „No Monkey“ aus den Charts bekannt ist, gilt als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen.

Dazu groovt am 29. März mit Mungo Jerry eine Band, die nicht nur auf ihren Song „In the Summertime“ reduziert werden sollte. Denn wie die Combo zuletzt bei „Berlin live“ bewies, hat sie weit mehr zu bieten als nur ihr diesen Hit.

...während Ruby Turner die Kufa am 31. März unter Strom setzt. © Fotos: oh



Der Sound der Hamburger Band Jimmy Cornett & The Deadmen aus Blues- und Southern Rock könnte seinen Ursprung an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt haben. Auf ihren Konzertreisen überzeugt die Band mit einem siedend-heißen Gebräu aus rasanten Gitarrenriffs, knorrigen Grooves und eingängigen Bluesmelodien. Am 1. April spielen die mit dem „Deutschen Rock & Pop“-Preis ausgezeichneten Bluesrocker im Doppel mit Wellbad, den Gewinnern der „German Blues Challenge 2015“.

Eine der bekanntesten R&B-Sängerinnen Großbritanniens ist zweifellos Ruby Turner. Ihre musikalische Karriere begann sie bei Alexis Korner, seitdem hat sie mit vielen internationalen Stars zusammen gearbeitet: Steve Winwood, Mick Jagger und Jools Holland beispielsweise. Die Britin ist nicht nur auf Hitalben von UB 40 und Culture Club zu hören. 2012 stand sie auch beim Thronjubiläum der Queen ihre Frau auf der Bühne vor dem Buckingham Palace.

Absolute Power in der Stimme hat auch Heidi Solheim, die Sängerin der norwegischen Band Pristine, die schon 2016 bei ihrem Kufa-Konzert vor den Blues Pills begeisterte.

Karten gibt es in den Geschäftstellen Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, Allee 2-4 in Roth und Marktstraße 7 in Hilpoltstein, sowie über die Funktion Ticketdirect auf kulturfabrik.de. Mehr Infos unter (0 91 71) 848-714.

rhv

