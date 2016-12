Der Stephansritt in Spalt ist eine lange gepflegte Tradition. Immer am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen Rösser und Reiter aus dem nahen und fernen Umland nach Spalt, um sich den Segen des Heiligen Stephan, dem Schutzpatron der Kutscher und Reiter, spenden zu lassen. Es geht von Spalt nach Wasserzell, zum Auftakt gibt es einen wärmenden Trunk von den Gastwirten, zum Abschluss den Segen und ein stärkendes Mahl.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Roth-Eckersmühlen: Am Samstagabend entzündete sich dort laut Polizei Fett in der Küche und löste so das Feuer aus. Neben zwei Bewohnern erlitt auch ein Ersthelfer eine Rauchgasvergiftung.